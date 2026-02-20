Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 13:57

Дизайнер дала советы по выбору подарков к грядущим праздникам

Дизайнер Макарова: подарок должен отражать характер человека

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подарок должен отражать характер и качества человека, который его получит, рассказала «Вечерней Москве» дизайнер Алла Макарова. Она отметила, что выбор презента по гендерному признаку является провальной стратегией.

Изначально ошибочно выбирать подарок по гендерному принципу. Условные носки, бритвенные принадлежности, коробки конфет и косметические наборы с шампунем и гелем уже давно стали мемами. Надо исходить из увлечений человека, чтобы презент не просто радовал взгляд, но и приносил пользу, — рассказала Макарова.

Дизайнер посоветовала присмотреться к универсальным вариантам — органайзеры для мелочи, компьютерные кресла или настенный декор станут полезными и практичными подарками. По ее словам, также оригинальным подарком могут стать лампы и торшеры, которые помогут создать дома атмосферу уюта.

Ранее карьерный эксперт Мария Васильева рассказала, что при подборе подарков коллегам на 23 Февраля следует учитывать деловую этику и соблюдать личные границы. Специалист призвала не выбирать шуточные презенты, связанные с возрастом, семейным положением или внешностью коллег.

