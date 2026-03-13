Таблетка для посудомойки не только для посуды: 5 неожиданных способов использовать ее в доме

Таблетки для посудомоечной машины могут стать настоящей находкой в домашней уборке. Благодаря мощным компонентам, которые расщепляют жир и удаляют загрязнения, их можно применять не только для мытья посуды. Оказывается, это универсальное средство помогает справиться с пятнами, налетом и даже сложной бытовой грязью.

Если на одежде появилось стойкое пятно, а пятновыводителя под рукой нет, можно воспользоваться таблеткой для посудомойки. Слегка смочите загрязненный участок ткани и аккуратно потрите его краем таблетки, затем промойте водой и постирайте вещь как обычно.

Хорошо помогает это средство и при уборке дома. Растворите таблетку в горячей воде, смочите губку и аккуратно протрите загрязненные стены — так легче удалить следы жира, вина или даже детские рисунки фломастером.

Таблетка справляется и с застарелым жиром на стекле духовки. Достаточно слегка намочить ее и осторожно потереть загрязненную поверхность. Активные компоненты помогут размягчить налет.

Кроме того, средство помогает очистить сантехнику. Если опустить таблетку в унитаз и дать ей раствориться, через час налет станет заметно мягче и легко удалится щеткой. Также ее можно использовать для очистки стиральной машины: положите таблетку в отсек для порошка и запустите горячий цикл стирки без белья.

Ранее сообщалось, что со временем даже хорошая сковорода покрывается плотным слоем нагара и жира. Обычные средства часто не справляются, а тереть посуду жесткими губками не хочется — можно повредить поверхность.

Марина Макарова
М. Макарова
