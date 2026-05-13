13 мая 2026 в 17:34

Одна европейская страна закрыла пограничные переходы с Украиной

Словакия закрыла пограничные переходы с Украиной

Словакия закрыла пограничные переходы с Украиной, сообщили в финансовом управлении страны в соцсетях. По данным ведомства, это было сделано из соображений безопасности.

По соображениям безопасности сегодня с 15:00 (16:00 мск) до уведомления закрыты все пограничные переходы на границе с Украиной, — сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия не будет удивлена возможной очередной остановкой поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Он отметил, что президент Владимир Зеленский может пойти на такое решение после получения €90 млрд.

До этого евродепутат от республики Любош Блага рассказал, что Словакия пересматривает отношения с Европейским союзом, из-за того что для Брюсселя украинский вопрос имеет большее значение, чем внутренние проблемы стран объединения. Он отметил, что на момент вступления его страны в ЕС объединение делало акцент на мире, экономическом сотрудничестве и социальной поддержке, однако в настоящее время повестка, по его словам, сосредоточена почти исключительно на военной тематике.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

