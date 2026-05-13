13 мая 2026 в 17:27

Российские бойцы впервые поразили редкую САУ ВСУ

БПЛА «Рубикона» впервые поразили самоходку EVA из Словакии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На одном из участков СВО операторы дронов из центра «Рубикон» обнаружили укрытие, где была спрятана словацкая самоходная артиллерийская установка EVA, сообщает Telegram-канал «Осведомитель». Изначально орудие опознали как украинскую 2С22 «Богдана». После нескольких ударов беспилотников боевая машина противника была уничтожена.

155-мм гаубица EVA является облегченной версией ранее выпускавшихся установок Zuzana 2. В свое время демонстрировались трех- и четырехосные модификации на шасси вездехода Tatra 815. Первая версия весит 25 тонн, вторая — 28 тонн. Кабина имеет бронирование. Мощность двигателя составляет 400 лошадиных сил. Максимальная скорость — 90 км/ч.

Запас хода по топливу — 700 км. Боекомплект включает 24 снаряда и столько же зарядов к ним. Половина из них находится в автоматизированной системе заряжания. Скорострельность достигает 5 выстрелов в первую минуту и 12 выстрелов в течение трех минут. Дальность стрельбы — 41 тыс. метров. Экипаж машины состоит из трех человек.

Ранее американский дрон-камикадзе Hornet был замечен на крыше российского автомобиля УАЗ. Этот тип беспилотников активно применяется украинскими войсками в зоне проведения СВО Они оснащены элементами искусственного интеллекта и терминалами спутниковой связи Starlink.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

