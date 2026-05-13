13 мая 2026 в 10:25

Американский БПЛА Hornet «прокатился» на крыше российской «буханки»

Американский дрон-камикадзе Hornet заметили на крыше автомобиля УАЗ СГР

Фото: Spc. Thomas Dixon/U.S. Army
Американский беспилотник-камикадзе Hornet заметили на крыше российского автомобиля УАЗ СГР, также известного как «буханка», соответствующий кадр опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель». Данный вид дронов активно используется Вооруженными силами Украины в зоне СВО.

В другом посте авторы канала отмечали, что дроны-камикадзе Hornet оснащены элементами искусственного интеллекта и терминалами Starlink. По информации источника, ВСУ применяют их для охоты на российскую логистику. По состоянию на 8 мая американские БПЛА были замечены в небе над Мариуполем на расстоянии 120 км от линии боевого соприкосновения.

Ранее в ДНР в период с 27 апреля по 3 мая предотвратили 61 атаку ВСУ, о чем сообщил глава региона Денис Пушилин. В частности, по его словам, вблизи электроподстанции в Донецке был сбит ударный дрон с осколочно-фугасной боеголовкой. Кроме того, недалеко от населенного пункта Старобешево перехватили украинский самолетный дрон Hornet.

ВСУ впервые использовали БПЛА Hornet для атак на Донбасс в начале марта. Как объяснил замгендиректора производства детекторов дронов «Тень» Дмитрий Садовник, речь идет об ударном дроне, разработанном при участии американской компании Swift Beat LLC.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
