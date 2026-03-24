«В утиль»: Кадыров показал кадры уничтожения британской техники в зоне СВО Кадыров показал кадры уничтожения САУ AS-90 в зоне СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров Telegram-канале опубликовал кадры уничтожения британской самоходной артиллерийской установки AS-90 на Харьковском направлении. Он пояснил, что техника «была отправлена в утиль», несколько прицельных ударов «поставили точку».

Очередная вражеская самоходная артиллерийская установка AS-90 британского производства прекратила свое существование. Помогли отправить ее в утиль военнослужащие батальона «Ваха» легендарного спецназа «Ахмат» МО РФ, — написал Кадыров.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что российским бойцам приходится вести бой в тяжелых погодных условиях на Сумском направлении. При этом российские специалисты сводят к минимуму преимущества, на которые надеется противник, уточнил он.

До этого операторы FPV-истребителей группировки войск «Запад» уничтожили тяжелые гекса- и квадрокоптеры ВСУ в Купянском районе Харьковской области. По информации Минобороны РФ, расчеты уничтожили аппараты противника благодаря точным сбросам боеприпасов и воздушным таранам.