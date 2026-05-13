Комбрига ВСУ внесли в перечень террористов

Комбриг ВСУ Виталий Нащубский внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Ранее он был заочно осужден в России на 19 лет за атаки на Белгородскую область в 2023 году.

Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Нащубский Виталий Иванович, 21.07.1991 года рождения, город Хмельницкий Украинской ССР, — говорится в перечне.

Ранее в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга были внесены Юлия и Ярослав Рыбины, осужденные за участие в организации «Граждане СССР» (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Они заявляли о несуществовании РФ.

До этого в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга попала ассоциация «За свободную Россию». В 2023 году Генпрокуратура РФ признала эту организацию нежелательной. По версии ведомства, она в том числе агитировала россиян вступать в добровольческие батальоны ВСУ.

Также Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила о внесении украинского политика Георгия Туку в перечень террористов и экстремистов. Мужчина является создателем сайта «Миротворец».