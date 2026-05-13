День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 17:45

Названа еще одна причина, почему США на самом деле давят на Зеленского

Военэксперт Кнутов: США давят на Зеленского из-за полезных ископаемых на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

США оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью восстановления прав по соглашению о добыче полезных ископаемых, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он напомнил, что ранее глава Белого дома Дональд Трамп подписал с Киевом «сделку века».

Бывшая пресс-секретарь Зеленского [Юлия Мендель] дает интервью Такеру Карлсону (американский журналист. — NEWS.ru), которое направлено против президента Украины, но рассчитано на американскую аудиторию, ведь интервью идет в США. Хотя, конечно, частично европейцы тоже его посмотрят. С чем я это связываю? Трамп подписал с Зеленским документ о передаче природных ископаемых, находящихся на украинской территории, в ведение Штатов. Я полагаю, что это давление связано не столько с прекращением военного конфликта, сколько с решением вопроса об американских правах на природные ресурсы Украины, — прокомментировал Кнутов.

Он подчеркнул, что если американцы получат права на добычу ископаемых, они смогут извлекать не только редкоземельные металлы, но и множество других ресурсов, находящихся на территории Украины. По словам эксперта, для реализации этих планов необходимо завершение конфликта. На этом фоне, пояснил Кнутов, на Зеленского оказывается давление через НАБУ и САП, поскольку напрямую его арестовать нельзя.

Ранее Мендель заявила, что политическая стратегия Зеленского заключается в представлении страны как постоянной жертвы. По ее словам, ближайшее окружение президента Украины извлекает выгоду из конфликта с Россией.

Мир
США
Украина
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прошел Киев, Сумы, Польшу»: фото из музея писателя Юрия Бондарева
Экс-нардеп дал Зеленскому совет, где искать деньги для Украины
Маньяк из «Фишера» жестко высказался о законах об авторских правах
Мужчина проник в чужую квартиру и жестоко избил 12-летнего ребенка
Дмитриев сравнил призывы к отставке Стармера с походом к стоматологу
Грозы, штормовой ветер, ливни и жара до +25: погода в Москве в августе
В Сети появились первые кадры «Гамлета» с Юрой Борисовым
Еще один человек погиб при атаке ВСУ на Брянскую область
Путин провел переговоры с лидером Туркмении
Россиянам рассказали, о чем молиться святому Пафнутию Боровскому
«Вместе с ртом заклеил нос»: педофил рассказал, как убивал мальчика
Более 20 французов госпитализировали из-за пассажирки судна MV Hondius
Кейт Миддлтон впервые поехала за границу после победы над раком
Мирный житель погиб при атаке ВСУ на отделение «Почты России» под Брянском
Легенда «Спартака» назвал лучшего игрока в матче РПЛ с «Рубином»
Гладков рассказал о смерти пострадавшего от удара ВСУ
Политолог ответил, как возможный уход Стармера повлияет на Россию
Составлен список трагически умерших молодых спортсменов
Инфекционист рассказала, как нельзя удалять клеща
Неизвестный кинул в Ермака яйцо после судебного заседания
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.