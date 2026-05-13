Названа еще одна причина, почему США на самом деле давят на Зеленского Военэксперт Кнутов: США давят на Зеленского из-за полезных ископаемых на Украине

США оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью восстановления прав по соглашению о добыче полезных ископаемых, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он напомнил, что ранее глава Белого дома Дональд Трамп подписал с Киевом «сделку века».

Бывшая пресс-секретарь Зеленского [Юлия Мендель] дает интервью Такеру Карлсону (американский журналист. — NEWS.ru), которое направлено против президента Украины, но рассчитано на американскую аудиторию, ведь интервью идет в США. Хотя, конечно, частично европейцы тоже его посмотрят. С чем я это связываю? Трамп подписал с Зеленским документ о передаче природных ископаемых, находящихся на украинской территории, в ведение Штатов. Я полагаю, что это давление связано не столько с прекращением военного конфликта, сколько с решением вопроса об американских правах на природные ресурсы Украины, — прокомментировал Кнутов.

Он подчеркнул, что если американцы получат права на добычу ископаемых, они смогут извлекать не только редкоземельные металлы, но и множество других ресурсов, находящихся на территории Украины. По словам эксперта, для реализации этих планов необходимо завершение конфликта. На этом фоне, пояснил Кнутов, на Зеленского оказывается давление через НАБУ и САП, поскольку напрямую его арестовать нельзя.

Ранее Мендель заявила, что политическая стратегия Зеленского заключается в представлении страны как постоянной жертвы. По ее словам, ближайшее окружение президента Украины извлекает выгоду из конфликта с Россией.