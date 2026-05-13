Умер лучший бомбардир в истории футбольного клуба «Лион»

Бомбардир футбольного клуба «Лион» Флери Ди Налло умер на 84-м году жизни, сообщила пресс-служба команды. Причина его смерти не названа.

Футболист начал профессиональную карьеру в 1960 году в «Олимпик Лион». Он стал лучшим бомбардиром «Лиона»: за 14 сезонов он забил 222 гола в 494 матчах. Ди Налло в составе клуба получал Кубок Франции — в 1964, 1967 и 1973 годах. Кроме того, он был обладателем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник миланского футбольного клуба «Интер» Эваристо Беккалосси скончался в возрасте 69 лет. Команда выразила соболезнования родным и близким спортсмена. Причина его смерти не уточняется. Беккалосси выступал за «Интер» с 1978 по 1984 год, провел 215 матчей и забил 37 голов. В составе команды он стал чемпионом Италии (1980) и обладателем Кубка страны (1982).

До этого стало известно, что бывший глава департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов скончался на 72-м году жизни. В последние годы покойный был членом комитета ветеранов и советником президента РФС.