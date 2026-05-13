День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 17:35

Умер лучший бомбардир в истории футбольного клуба «Лион»

Бомбардир ФК «Лион» Ди Налло умер на 84-м году жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Бомбардир футбольного клуба «Лион» Флери Ди Налло умер на 84-м году жизни, сообщила пресс-служба команды. Причина его смерти не названа.

Футболист начал профессиональную карьеру в 1960 году в «Олимпик Лион». Он стал лучшим бомбардиром «Лиона»: за 14 сезонов он забил 222 гола в 494 матчах. Ди Налло в составе клуба получал Кубок Франции — в 1964, 1967 и 1973 годах. Кроме того, он был обладателем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник миланского футбольного клуба «Интер» Эваристо Беккалосси скончался в возрасте 69 лет. Команда выразила соболезнования родным и близким спортсмена. Причина его смерти не уточняется. Беккалосси выступал за «Интер» с 1978 по 1984 год, провел 215 матчей и забил 37 голов. В составе команды он стал чемпионом Италии (1980) и обладателем Кубка страны (1982).

До этого стало известно, что бывший глава департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов скончался на 72-м году жизни. В последние годы покойный был членом комитета ветеранов и советником президента РФС.

Спорт
Франция
Лион
футболисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прошел Киев, Сумы, Польшу»: фото из музея писателя Юрия Бондарева
Экс-нардеп дал Зеленскому совет, где искать деньги для Украины
Маньяк из «Фишера» жестко высказался о законах об авторских правах
Мужчина проник в чужую квартиру и жестоко избил 12-летнего ребенка
Дмитриев сравнил призывы к отставке Стармера с походом к стоматологу
Грозы, штормовой ветер, ливни и жара до +25: погода в Москве в августе
В Сети появились первые кадры «Гамлета» с Юрой Борисовым
Еще один человек погиб при атаке ВСУ на Брянскую область
Путин провел переговоры с лидером Туркмении
Россиянам рассказали, о чем молиться святому Пафнутию Боровскому
«Вместе с ртом заклеил нос»: педофил рассказал, как убивал мальчика
Более 20 французов госпитализировали из-за пассажирки судна MV Hondius
Кейт Миддлтон впервые поехала за границу после победы над раком
Мирный житель погиб при атаке ВСУ на отделение «Почты России» под Брянском
Легенда «Спартака» назвал лучшего игрока в матче РПЛ с «Рубином»
Гладков рассказал о смерти пострадавшего от удара ВСУ
Политолог ответил, как возможный уход Стармера повлияет на Россию
Составлен список трагически умерших молодых спортсменов
Инфекционист рассказала, как нельзя удалять клеща
Неизвестный кинул в Ермака яйцо после судебного заседания
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.