«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов «Чеченская Республика Ичкерия» и ее структуры внесены в реестр террористов

Росфинмониторинг внес в перечень террористических и экстремистских организаций общественное движение «Чеченская Республика Ичкерия» (ЧРИ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также все его структурные подразделения. Соответствующая запись появилась в реестре на официальном сайте ведомства.

Международная организация, созданная в форме общественного движения, «Чеченская Республика Ичкерия», а также ее структурные подразделения, — говорится в реестре.

В частности, в список попали так называемые министерства госбезопасности, внутренних дел, юстиции, обороны, экономики, финансов, образования, здравоохранения, а также «государственный комитет деоккупации» и «парламент ЧРИ». Кроме того, в реестр внесены «консульства» и «представительства» в Латвии, Польше, Украине, Чехии, Турции, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Литве, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции.

Ранее Суд в Грозном признал иностранную организацию «Чеченская Республика Ичкерия» и 29 ее подразделений в 14 странах Европы террористической организацией, об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Там отметили, что с начала СВО члены ЧРИ участвуют в боевых действиях против ВС РФ в составе украинских вооруженных формирований.

До этого в Новосибирске суд отправил под стражу двоих предполагаемых участников запрещенной организации. По версии следствия, они входили в состав группы, распространявшей агитационные материалы, в которых, как утверждают правоохранительные органы, содержались негативные и враждебные высказывания в адрес ВС России.