Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 10:20

Двоих россиян заключили под стражу по делу о терроризме

Суд в Новосибирске арестовал двух фигурантов дела о террористическом сообществе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу двоих предполагаемых участников «Народного коммунистического движения» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) Кирилла Насыпова и Кирилла Полуэктова, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области. Мера пресечения избрана в рамках расследования уголовного дела об организации и участии в террористическом сообществе.

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Насыпова Кирилла, Полуэктова Кирилла, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК РФ (организация и участие в террористическом сообществе)<…> Постановлением суда обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

По данным следствия, фигуранты входили в состав террористического сообщества, участники которого занимались распространением агитационных материалов. В листовках, как утверждают правоохранительные органы, содержались негативные и враждебные высказывания в адрес Вооруженных сил России, органов государственной власти, а также граждан, поддерживающих проведение специальной военной операции.

Кроме того, они собирали коды от домофонов многоквартирных домов и передавали их другим участникам сообщества для беспрепятственного доступа в подъезды и размещения агитационных материалов. Деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. Мужчин задержали 12 ноября 2025 года, после чего им было предъявлено обвинение.

Ранее суд Майкопа удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу мужчину, задержанного за подготовку теракта в одной из местных школ. Мужчина планировал поджечь новогоднюю елку при помощи «коктейля Молотова» во время праздника.

террористы
террористические организации
экстремисты
Новосибирск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Невеста Лепса показала фото в «космическом» ультраобтягивающем купальнике
Ушел из жизни заслуженный артист России Артур Готфрид
Минфин раскрыл, какие операции с участием банковских карт обложили НДС
«Заблуждение»: в РПЦ рассказали о главном «смертном грехе» на Крещение
Синоптик раскрыла, на какой день придется пик крещенских морозов
«Поощрение»: Поплавская возмутилась мизерным штрафом Гудкову за пародию
В Госдуме рассказали о будущей работе передвижных аптек
Американская корпорация занялась производством боевых дронов для Украины
Огурцы-убийцы нашли в сухпайках крупнейшего в России поставщика бортпитания
Наступление ВС РФ в Донбассе 14 января: ситуация у Краматорска и Славянска
Россиян предупредили о скрытой опасности бальзамов для губ
Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка: сколько жертв, новости 14 января
Названы страны, где украинские колл-центры вербуют сотрудников
В Госдуме объяснили, почему зумеры не хотят строить карьеру
В Совфеде оценили кандидатуру Стубба на роль главного переговорщика с РФ
Американист дал прогноз по вторжению США в Иран
Названа причина смерти Золотовицкого
Губернатор раскрыл подробности разрушений в Ростове после атаки БПЛА
В российском городе возбудили уголовное дело из-за иглы в батончике
Приготовьте запеченную утку с яблоками по редкому фермерскому рецепту
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.