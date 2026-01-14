Двоих россиян заключили под стражу по делу о терроризме Суд в Новосибирске арестовал двух фигурантов дела о террористическом сообществе

Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу двоих предполагаемых участников «Народного коммунистического движения» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) Кирилла Насыпова и Кирилла Полуэктова, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области. Мера пресечения избрана в рамках расследования уголовного дела об организации и участии в террористическом сообществе.

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Насыпова Кирилла, Полуэктова Кирилла, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК РФ (организация и участие в террористическом сообществе)<…> Постановлением суда обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

По данным следствия, фигуранты входили в состав террористического сообщества, участники которого занимались распространением агитационных материалов. В листовках, как утверждают правоохранительные органы, содержались негативные и враждебные высказывания в адрес Вооруженных сил России, органов государственной власти, а также граждан, поддерживающих проведение специальной военной операции.

Кроме того, они собирали коды от домофонов многоквартирных домов и передавали их другим участникам сообщества для беспрепятственного доступа в подъезды и размещения агитационных материалов. Деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. Мужчин задержали 12 ноября 2025 года, после чего им было предъявлено обвинение.

Ранее суд Майкопа удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу мужчину, задержанного за подготовку теракта в одной из местных школ. Мужчина планировал поджечь новогоднюю елку при помощи «коктейля Молотова» во время праздника.