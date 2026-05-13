13 мая 2026 в 18:02

Путин потребовал результатов от одной отечественной отрасли

Путин заявил, что ОПК должен добиваться нужных России результатов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Отечественный оборонно-промышленный комплекс должен уметь «обходить шипы» и добиваться результатов, несмотря на сложности, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства посетил Московский институт теплотехники, где вручил коллективу предприятия орден «За доблестный труд», передает пресс-служба Кремля.

Путь наш, а я в этом смысле не разделяю себя от вас, от таких, как вы, от таких коллективов, как ваш, не усыпан розами. Почему? Розы с шипами, это правда. И нужно уметь обходить шипы, наслаждаться бутонами этих роз и идти вперед. И добиваться общего, нужного нам результата во имя России, — заявил президент.

В ходе визита в Московский институт теплотехники Путин также заявил, что Вооруженные силы России успешно применяют неядерные баллистические ракетные комплексы в рамках СВО. По его словам, армия продолжит модернизировать и развивать стратегические ядерные силы.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что напоминание Путина коллективному Западу о наличии у страны межконтинентальной ракеты «Сармат» и ракетного комплекса «Орешник» стало прямым предупреждением агрессорам. Любые действия, направленные против неприкосновенности России, закончатся для их инициатора гибелью, отметил депутат.

