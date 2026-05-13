День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 18:23

Полковник запаса лишился звания и попал в колонию за превышение полномочий

Военный суд приговорил полковника запаса ВС РФ Артамонова к пяти годам колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Второй Западный окружной военный суд приговорил полковника запаса Вооруженных сил России Сергея Артамонова к пяти годам колонии общего режима, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Бывшего военнослужащего признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Суд также лишил его воинского звания и государственной награды.

Суд признал Сергея Артамонова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ. <...> Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления <...> на срок два года, — говорится в решении суда.

Уточняется, что уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Такое решение принято из-за наличия в материалах сведений, составляющих государственную и служебную тайну.

Ранее государственное обвинение запросило наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима для бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой. Подсудимую обвиняют в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Общество
суды
приговоры
полковники
превышение полномочий
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-нардеп дал Зеленскому совет, где искать деньги для Украины
Маньяк из «Фишера» жестко высказался о законах об авторских правах
Мужчина проник в чужую квартиру и жестоко избил 12-летнего ребенка
Дмитриев сравнил призывы к отставке Стармера с походом к стоматологу
Грозы, штормовой ветер, ливни и жара до +25: погода в Москве в августе
В Сети появились первые кадры «Гамлета» с Юрой Борисовым
Еще один человек погиб при атаке ВСУ на Брянскую область
Путин провел переговоры с лидером Туркмении
Россиянам рассказали, о чем молиться святому Пафнутию Боровскому
«Вместе с ртом заклеил нос»: педофил рассказал, как убивал мальчика
Более 20 французов госпитализировали из-за пассажирки судна MV Hondius
Кейт Миддлтон впервые поехала за границу после победы над раком
Мирный житель погиб при атаке ВСУ на отделение «Почты России» под Брянском
Легенда «Спартака» назвал лучшего игрока в матче РПЛ с «Рубином»
Гладков рассказал о смерти пострадавшего от удара ВСУ
Политолог ответил, как возможный уход Стармера повлияет на Россию
Составлен список трагически умерших молодых спортсменов
Инфекционист рассказала, как нельзя удалять клеща
Неизвестный кинул в Ермака яйцо после судебного заседания
Оружие советской разработки стало предметом роскоши в США
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.