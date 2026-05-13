Полковник запаса лишился звания и попал в колонию за превышение полномочий Военный суд приговорил полковника запаса ВС РФ Артамонова к пяти годам колонии

Второй Западный окружной военный суд приговорил полковника запаса Вооруженных сил России Сергея Артамонова к пяти годам колонии общего режима, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Бывшего военнослужащего признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Суд также лишил его воинского звания и государственной награды.

Суд признал Сергея Артамонова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ. <...> Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления <...> на срок два года, — говорится в решении суда.

Уточняется, что уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Такое решение принято из-за наличия в материалах сведений, составляющих государственную и служебную тайну.

