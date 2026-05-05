Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом

Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ полковник Иван Шныр, отстраненный от должности за потерю поселка Ветеринарное, сбежал, прихватив с собой украденные у военнослужащих деньги и другие разворованные средства части, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По данным источника, депутат Рады Марьяна Безуглая подтвердила факт бегства комбрига на территорию Львовской области, откуда он выходил на связь.

Безуглая подтвердила информацию о бегстве командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ивана Шныра, которого сняли с занимаемой должности после освобождения группировкой «Север» поселка Ветеринарное, — говорится в сообщении.

Парламентарий уверена, что полковнику позволили просто забрать так называемый общак, состоящий из похищенных у личного состава выплат и иных незаконно присвоенных средств. Также Безуглая проинформировала, что вслед за бегством командира со своих должностей были сняты еще два комбата и заместитель комбрига.

Ранее командование отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» предложило оказавшимся в селе Лесном украинским солдатам выкупить возможность покинуть линию фронта. Цена вопроса, по данным источников, может достигать десятков тысяч долларов.