13 мая 2026 в 18:19

Политолог назвал ближайшие цели Евросоюза в отношении Украины

Политолог Самонкин: ЕС хочет вести переговоры по Украине с РФ параллельно США

Евросоюз намерен вести переговоры с Россией по украинскому конфликту параллельно Соединенным Штатам, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. При этом, по его словам, Великобритания будет выступать за сохранение киевской власти.

Судя по активности Каи Каллас (глава евродипломатии. — NEWS.ru) после 9 мая, мне кажется, европейцы вообще готовят какой-то собственный независимый переговорный трек по Украине, пытаясь опередить США. Недавний скандал с интервью Такера Карлсона (американский журналист. — NEWS.ru) и бывшего пресс-секретаря [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) [Юлии Мендель] ярко подтверждает, что за киевский режим сражаются две политические силы. США стремятся быстрее закончить и уйти на Ближний Восток, потому что там у них больше интересов, еще вопросы с Кубой, Гренландией и Арктикой открыты. Британия же мыслит в парадигме сохранения украинской власти, — прокомментировал Самонкин.

Он подчеркнул, что на протяжении всей истории между Британией и Россией никогда не было устойчивой долгосрочной стратегии для плодотворного взаимодействия. В связи с этим, по словам политолога, британцы будут продолжать политику обострения, одновременно стремясь создать собственные каналы для переговоров.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг планирует покинуть свой пост и инициировать выборы нового лидера Лейбористской партии. По данным зарубежных СМИ, таким образом он надеется повлиять на отстранение премьер-министра Кира Стармера.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
