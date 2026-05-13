Евросоюз намерен вести переговоры с Россией по украинскому конфликту параллельно Соединенным Штатам, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. При этом, по его словам, Великобритания будет выступать за сохранение киевской власти.

Судя по активности Каи Каллас (глава евродипломатии. — NEWS.ru) после 9 мая, мне кажется, европейцы вообще готовят какой-то собственный независимый переговорный трек по Украине, пытаясь опередить США. Недавний скандал с интервью Такера Карлсона (американский журналист. — NEWS.ru) и бывшего пресс-секретаря [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) [Юлии Мендель] ярко подтверждает, что за киевский режим сражаются две политические силы. США стремятся быстрее закончить и уйти на Ближний Восток, потому что там у них больше интересов, еще вопросы с Кубой, Гренландией и Арктикой открыты. Британия же мыслит в парадигме сохранения украинской власти, — прокомментировал Самонкин.

Он подчеркнул, что на протяжении всей истории между Британией и Россией никогда не было устойчивой долгосрочной стратегии для плодотворного взаимодействия. В связи с этим, по словам политолога, британцы будут продолжать политику обострения, одновременно стремясь создать собственные каналы для переговоров.

