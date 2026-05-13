Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг намерен уйти в отставку и инициировать процедуру выборов нового лидера Лейбористской партии, сообщает газета The Times со ссылкой на источники. По данным издания, таким образом глава ведомства рассчитывает добиться смещения премьер-министра Кира Стармера.

По данным газеты, министр принял это решение после 16-минутного разговора с премьером в резиденции на Даунинг-стрит. Детали переговоров не разглашаются.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Стармер не стремится уйти в отставку на фоне политического кризиса в стране, потому что хочет сделать это последним. По его словам, «капитан корабля» намерен покинуть тонущее судно после всех.

До этого российский сенатор Сергей Перминов обратил внимание, что вокруг Стармера сформировался редкий политический консенсус, его критикуют как сторонники, так и оппоненты. В британской политической среде усиливаются разговоры о его возможной отставке на фоне недовольства внутренней и внешней политикой правительства.