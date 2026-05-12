День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 18:18

В Госдуме увидели сигнал Западу в словах Путина о «Сармате» и «Орешнике»

Депутат Колесник: Путин неслучайно напомнил Западу о наличии у России «Сармата»

Ракета «Орешник» в представлении ИИ Ракета «Орешник» в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин неслучайно напомнил коллективному Западу о наличии у страны межконтинентальной ракеты «Сармат» и ракетного комплекса «Орешник», что является прямым предупреждением агрессорам, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, любые действия, направленные на неприкосновенность РФ, закончатся для инициатора гибелью, а не успехом.

Я думаю, что заявление Путина о возможностях «Орешника» и «Сармата» — это предупреждение коллективному Западу, да и вообще всем тем, кто имеет какие-то агрессивные мысли в отношении России. Агрессор должен помнить о невозможности достижения успехов, если он задумает реализовать что-то не очень хорошее против РФ, любые действия, направленные на ее неприкосновенность. Для недоброжелателя все это закончится гибелью. У нас президент никогда просто так ничего не говорит. Он тщательно все взвешивает и десять раз подумает. Это отдельные руководители коллективного Запада плетут что ни попадя. У нас такого не было и не будет. То есть Путин сказал как отрезал. Вот пусть они теперь думают, — пояснил Колесник.

Он добавил, что в случае агрессии против РФ под угрозой исчезновения окажутся не только военные объекты Запада. По его мнению, даже элементарная жадность должна заставить недруга задуматься о том, стоит ли терять все свои богатства, включая виллы в Майами и Европе, ради конфликта с Москвой.

Тот, кто задумает начать ядерный конфликт против РФ, должен понимать, что это путь к третьей мировой войне. В конечном итоге перестанут существовать цветущие сады западных элит, их виллы в Майами и Европе. Агрессоры должны подумать, зачем вообще зарабатывали тогда миллиарды всеми возможными способами, чтобы потом это все потерять одномоментно. Хотя бы собственная жадность должна навести их на мысли, а стоит ли игра свеч и зачем становиться врагом РФ, — заключил Колесник.

Ранее Путин напомнил, что ракетный комплекс «Орешник» может оснащаться не только обычными, но и ядерными боеголовками. Он подчеркнул, что установка была принята на боевое дежурство в 2025 году.

Власть
Владимир Путин
Россия
Запад
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жара до +32, духота и тропические ливни с грозами: погода в Москве в июле
Слуцкий сообщил, что США могут обвинить Киев в создании полигона для биооружия
Экс-нардеп объяснил, почему Мендель могла изменить отношение к Зеленскому
«Уже в июне»: Каллас раскрыла, на какое оружие пойдет новый кредит Киеву
Мирный житель пострадал при атаке украинского дрона на автомобиль
«Нужна Россия»: Дмитриев раскрыл неприятную для Германии правду
«Ни в коем случае»: Фицо ответил на вопрос об участии Словакии в конфликтах
«Литрес» начал удалять некорректные маркировки о наркотиках с детских книг
Лавров раскрыл методику давления Запада на покупателей российской нефти
В Госдуме увидели сигнал Западу в словах Путина о «Сармате» и «Орешнике»
Нацбанк Казахстана выпустил коллекционную монету в честь Золотой Орды
Пожар на мусоросортировочном комплексе начался в Долгопрудном
Убрали в ящик: родителям дали по 20 лет колонии за смерть дочери
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 40 БПЛА
«Пистолет ко лбу»: пять шок-пророчеств Мендель о жутком конце Зеленского
Названы наиболее популярные города юга России для покупки квартиры
Синоптик рассказал, когда в Москве рассеется туман и начнется потепление
Стало известно, когда в России запустят посадку в самолет по биометрии
Собака вцепилась в руку 13-летней школьницы после попытки ее погладить
Стало известно, сколько Самойлова задолжала налоговой
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.