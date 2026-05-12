В Госдуме увидели сигнал Западу в словах Путина о «Сармате» и «Орешнике»

Президент России Владимир Путин неслучайно напомнил коллективному Западу о наличии у страны межконтинентальной ракеты «Сармат» и ракетного комплекса «Орешник», что является прямым предупреждением агрессорам, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, любые действия, направленные на неприкосновенность РФ, закончатся для инициатора гибелью, а не успехом.

Я думаю, что заявление Путина о возможностях «Орешника» и «Сармата» — это предупреждение коллективному Западу, да и вообще всем тем, кто имеет какие-то агрессивные мысли в отношении России. Агрессор должен помнить о невозможности достижения успехов, если он задумает реализовать что-то не очень хорошее против РФ, любые действия, направленные на ее неприкосновенность. Для недоброжелателя все это закончится гибелью. У нас президент никогда просто так ничего не говорит. Он тщательно все взвешивает и десять раз подумает. Это отдельные руководители коллективного Запада плетут что ни попадя. У нас такого не было и не будет. То есть Путин сказал как отрезал. Вот пусть они теперь думают, — пояснил Колесник.

Он добавил, что в случае агрессии против РФ под угрозой исчезновения окажутся не только военные объекты Запада. По его мнению, даже элементарная жадность должна заставить недруга задуматься о том, стоит ли терять все свои богатства, включая виллы в Майами и Европе, ради конфликта с Москвой.

Тот, кто задумает начать ядерный конфликт против РФ, должен понимать, что это путь к третьей мировой войне. В конечном итоге перестанут существовать цветущие сады западных элит, их виллы в Майами и Европе. Агрессоры должны подумать, зачем вообще зарабатывали тогда миллиарды всеми возможными способами, чтобы потом это все потерять одномоментно. Хотя бы собственная жадность должна навести их на мысли, а стоит ли игра свеч и зачем становиться врагом РФ, — заключил Колесник.

Ранее Путин напомнил, что ракетный комплекс «Орешник» может оснащаться не только обычными, но и ядерными боеголовками. Он подчеркнул, что установка была принята на боевое дежурство в 2025 году.