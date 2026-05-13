13 мая 2026 в 18:12

Россиянин получил 13 лет «строгача» за убийство 20-летней давности

Жителя Брянска приговорили к 13,5 года за убийство мужчины в 2006 году

Советский районный суд Брянска приговорил 52-летнего местного жителя к 13,5 года колонии строгого режима за убийство, совершенное в 2006 году, сообщила объединенная пресс-служба судов Брянской области. При этом сам фигурант настаивал на рассмотрении его дела судом присяжных.

13 мая 2026 года Советский районный суд г. Брянска на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынес приговор 52-летнему жителю Брянска, признанному виновным в убийстве, совершенном организованной группой, сопряженном с разбоем (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), — говорится в сообщении.

По версии следствия, в январе 2006 года компания злоумышленников подстерегла в Советском районе Брянска мужчину, который занимался обменом валюты. Как только он вышел из автомобиля, один из налетчиков выхватил пистолет, выстрелил в жертву, а затем забрал у него 389 тыс. рублей и $10 тыс. (735,6 тыс. рублей). Присяжные признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.

Ранее следователи раскрыли еще несколько эпизодов преступной деятельности участников банды Ифы — Козлова, действовавшей в Коми. Речь идет об убийстве трех человек в 2004–2005 годах. Уголовное дело в отношении лидера преступного сообщества Юрия Козлова и троих его подельников передано в суд.

