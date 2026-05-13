13 мая 2026 в 17:47

Умер актер сериала «Жена олигарха»

Умер актер сериала «Жена олигарха» Погорелец

Актер театра и кино директор Молодежного драматического театра Олег Погорелец скончался в реанимации на 58-м году жизни, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Самарской области. Артист был известен по сериалу «Жена олигарха».

С прискорбием сообщаем о том, что в реанимации скончался директор Молодежного драматического театра Олег Михайлович Погорелец. Он ушел из жизни, не приходя в сознание, на 58-м году жизни, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что Погорелец неоднократно получал почетные грамоты за вклад в развитие культуры. Артист также был награжден Почетным знаком губернатора Самарской области. В 2023 году Олег Погорелец стал лауреатом Государственной премии Республики Крым в номинации «Театральное искусство». Причиной смерти Погорельца стал оторвавшийся тромб, уточнили в пресс-службе областного Министерства культуры.

Ранее сообщалось, что на 76-м году жизни скончался телеведущий Владимир Молчанов. За последний год он несколько раз попадал в больницу. Молчанов за 2025 год был госпитализирован пять раз с резкими болями в животе — последний раз зимой. Летом медики подозревали у него желудочно-кишечное кровотечение.

