Умер актер сериала «Жена олигарха»

Актер театра и кино директор Молодежного драматического театра Олег Погорелец скончался в реанимации на 58-м году жизни, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Самарской области. Артист был известен по сериалу «Жена олигарха».

В министерстве отметили, что Погорелец неоднократно получал почетные грамоты за вклад в развитие культуры. Артист также был награжден Почетным знаком губернатора Самарской области. В 2023 году Олег Погорелец стал лауреатом Государственной премии Республики Крым в номинации «Театральное искусство». Причиной смерти Погорельца стал оторвавшийся тромб, уточнили в пресс-службе областного Министерства культуры.

