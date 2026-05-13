В МЧС раскрыли последние данные о пожаре на нефтебазе под Уфой

Спасатели ликвидировали открытое горение на нефтебазе под Уфой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Спасатели ликвидировали открытое горение на нефтебазе под Уфой, сообщила пресс-служба Управления МЧС России по Башкирии в мессенджере МАКС. В тушении участвуют 60 специалистов, задействовано 23 единицы техники.

Пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в Уфимском районе, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что поисково-спасательная операция по обнаружению нескольких сотрудников, находившихся на территории нефтебазы в момент чрезвычайного происшествия, организована на линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» под Уфой. Воспламенение газовоздушной смеси случилось внутри защитного обвалования во время очистки выведенного из использования резервуара от скопившихся донных осадков.

До этого сообщалось, что число пострадавших при взрыве на нефтебазе «Транснефть-Урал» в Башкирии выросло до семи. Предварительно, все они занимают руководящие должности на предприятии. После происшествия троих сотрудников госпитализировали в тяжелом состоянии. Площадь пожара составляла около 1 тыс. квадратных метров.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
