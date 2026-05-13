Спасатели ищут сотрудников загоревшейся нефтебазы под Уфой

Поисково-спасательная операция по обнаружению нескольких сотрудников, находившихся на территории нефтебазы в момент чрезвычайного происшествия, организована на линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» под Уфой, сообщает АО «Транснефть — Урал». Воспламенение газовоздушной смеси с дальнейшим сильным пожаром случилось внутри защитного обвалования во время очистки выведенного из использования резервуара от скопившихся донных осадков, передает РИА Новости.

Спасатели устанавливают местонахождение нескольких работников станции, находившихся на площадке в момент ЧП, — говорится в сообщении.

Ранее источник сообщил, что в вечернее время 12 мая в границах культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» произошло возгорание. По имеющимся сведениям, пламя распространилось по крыше одного из административных строений, охватив площадь в 200 квадратных метров.

Кроме того, в МЧС России сообщили, что ночное возгорание в жилом помещении в Санкт-Петербурге привело к гибели местного жителя. Трагический инцидент зафиксирован в многоквартирном здании на проспекте Пятилеток. Огонь распространился на площади в один квадратный метр внутри шестиметровой комнаты.