Стало известно, сколько россиян матерятся на работе РИА Новости: каждый второй россиянин матерится на работе

Каждый второй работающий россиянин употребляет нецензурные выражения в офисе, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Отмечается, что мужчины делают это заметно чаще женщин. Аналитики опросили 1600 респондентов и выяснили, что коллективы, где полностью обходятся без мата, сегодня встречаются довольно редко.

Семь из 10 экономически активных россиян используют ненормативную лексику в быту, каждый второй — на работе, — говорится в исследовании.

Как показал опрос, 13% сотрудников постоянно слышат нецензурную брань на совещаниях, еще 33% сталкиваются с ней периодически. В повседневном общении между коллегами картина еще более выразительная: регулярно мат слышат 23% участников опроса, а 51% — время от времени.

Руководители, судя по данным, немного сдержаннее подчиненных: постоянную ругань со стороны начальства отмечают 14% опрошенных, ситуативную — 36%. При этом сами россияне признаются, что сквернословят на работе реже: часто — лишь 8%, иногда — 41%. Делать замечания коллегам за нецензурную лексику постоянно берутся только 7%, время от времени — 42%.

Исследование также показало гендерные различия: мужчины не только чаще ругаются (12% часто и 51% иногда против 3% и 28% у женщин), но и активнее делают замечания другим. Женщины же в большинстве своем предпочитают не вмешиваться — 56% из них никогда не комментируют чужие нецензурные выражения (среди мужчин этот показатель составляет 46%).

Ранее стало известно, что примерно каждый третий россиянин (35%) скрывает от руководства факт использования искусственного интеллекта на работе. Год назад аналогичный показатель составлял всего 21%. Участие в опросе приняли 1,1 тыс. россиян.