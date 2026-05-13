«Громадная сила»: в Китае увидели сигнал Западу в российском «Сармате»

Россия запуском баллистической ракеты «Сармат» направила Западу сигнал, обратили внимание аналитики китайского издания Sohu. Там считают, что заявление Москвы об успешном испытании вооружения — демонстрация громадной силы РФ.

Журналисты добавили, что успешный запуск — показатель того, что ядерный арсенал Москвы постоянно модернизируется. Они отметили, что таким образом любые попытки провоцировать Россию будут пресечены.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал пуск ракеты «Сармат» важным для страны событием. Он также отметил, что в Вашингтоне пока никак не отреагировали на запуск, хотя Москва уведомляет о подобных действиях.

В свою очередь военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что испытанная Россией ракета «Сармат» — самая мощная в мире. По его словам, этот боеприпас может облететь планету с любой стороны и в ядерном оснащении уничтожить территорию, сопоставимую со всем западным побережьем США.