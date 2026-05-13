13 мая 2026 в 16:18

«Облетит планету»: эксперт оценил мощность баллистической ракеты «Сармат»

Военэксперт Шурыгин: «Сармат» способен уничтожить западное побережье США

Испытание баллистической ракеты «Сармат» Испытание баллистической ракеты «Сармат» Фото: МО РФ
Испытанная Россией баллистическая ракета «Сармат» — самая мощная в мире, сказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, этот боеприпас может облететь планету с любой стороны и в ядерном оснащении уничтожить территорию, сопоставимую со всем западным побережьем США.

«Сармат» — самая мощная современная баллистическая ракета, способная облететь планету с любой стороны. Одна ракета «Сармат» несет 10–12 боевых блоков, каждый из которых способен уничтожить миллионный город. Вместе они могут уничтожить, например, все западное побережье США. Это очень мощное оружие, и его испытание — вполне ясный знак, предупреждение для всех, — объяснил Шурыгин.

Ранее командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешных испытаниях ракетного комплекса «Сармат». Он отметил, что эта разработка превосходит своего предшественника — ракетный комплекс «Воевода» — по основным характеристикам, включая дальность, забрасываемый вес и возможности преодоления ПРО.

Глава государства поздравил российских военных с удачным запуском. По словам российского лидера, «Сармат» заступит на боевое дежурство в конце 2026 года.

Россия
ВС РФ
РВСН
Сармат
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
