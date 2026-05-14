Запад в панике — российская ракета-монстр сожжет дотла: что умеет «Сармат»

Министерство обороны России 12 мая сообщило об успешных испытаниях тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об их результатах было доложено президенту Владимиру Путину: в Кремле высоко оценили запуск и назвали это событие важным для безопасности РФ на многие годы вперед. При этом испытания вызвали большой ажиотаж и за рубежом. Почему Москва решила показать «Сармат» именно сейчас и на что способна российская разработка — в материале NEWS.ru.

Что известно об испытаниях «Сармата»

Командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев 12 мая доложил Владимиру Путину об успешном испытании межконтинентальной ракеты «Сармат».

«Пуск успешный. Задача пуска выполнена», — подчеркнул он.

Каракаев отметил, что «Сармат» превосходит своего предшественника — ракетный комплекс «Воевода» — по основным характеристикам, включая дальность, забрасываемый вес и возможности преодоления ПРО. По словам командующего РВСН, проведенные испытания подтвердили правильность заложенных в «Сармат» конструкторских и технологических решений.

В тот же день Минобороны РФ опубликовало видеоролик испытания. На кадрах показана работа действий расчета на командном пункте, а также выход ракеты из шахты, запуск двигателя и ее подъем на начальном участке траектории. Пуск показан с нескольких ракурсов.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в разговоре с NEWS.ru отметил, что любое успешное испытание новейших вооружений — это в определенной мере демонстрация силы.

«Не то чтобы ВС РФ ждали для запуска какого-то особого момента — его показали, поскольку изделие было готово в полном объеме. Но, конечно, это сделали публично. В первую очередь Россия продемонстрировала, что она может себя защищать, а не просто говорить об этом. Самое главное здесь — то, что наша конструкторская и военно-техническая мысль развивается, способствуя укреплению обороноспособности страны», — подчеркнул аналитик.

Испытания ракетного комплекса «Сармат» Фото: МО РФ

Какие характеристики у «Сармата»

Путин после доклада Каракаева поздравил российских военных с успешным запуском. Он отметил, что «Сармат» должен заступить на боевое дежурство уже в конце 2026 года. По словам главы государства, дальность действия ракетного комплекса превышает 35 тысяч километров.

«Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории <…> с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что «Сармат» — самый мощный ракетный комплекс в мире, а суммарная мощность доставляемого им боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность «любого существующего самого мощного западного аналога».

Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с NEWS.ru объяснил: особенность продемонстрированного РВСН комплекса в том, что его ракеты фактически способны облететь планету с любой стороны.

«Одна ракета „Сармат“ несет 10–12 боевых блоков, каждый из которых способен уничтожить миллионный город. Вместе они могут уничтожить, например, все западное побережье США. Это очень мощное оружие, и это вполне ясный знак, предупреждение для всех», — пояснил эксперт.

Какой эффект произведет запуск «Сармата»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 мая назвал испытания «Сармата» очень важным событием для безопасности России «на многие-многие годы вперед». Он также обратил внимание, что в Кремле пока не слышали официальной реакции США на успешный запуск ракеты.

Зато на испытания отреагировала западная пресса. Так, агентство Bloomberg обратило внимание, что истечение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях сняло последние формальные ограничения для наращивания их арсеналов. Обозреватели предположили, что разработка России может сделать американскую систему ПРО неэффективной. Норвежская газета Barents Observer назвала испытание «Сармата» четким сигналом Западу, продемонстрировавшим: РФ продолжает укреплять ядерный потенциал, несмотря на санкции.

Капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что демонстрация готовности «Сармата» заставит задуматься представителей военного командования США и НАТО.

«Все понимают, что это очень серьезно. На Западе же отслеживают все испытания, а сами отстают. Если взять американцев, то у них на вооружении стоит наземный комплекс производства еще 1970-х годов, который требует модернизации. И в такой же ситуации другие страны НАТО», — подчеркнул он.

Однако Шурыгин сомневается, что видео с пуском «Сармата» будет достаточно, чтобы остудить «горячие головы» на Западе.

«Сегодня Запад делает ставку на то, чтобы истощить нас в непрямом конфликте на Украине. Им не очень страшен „Сармат“, ведь мы пока не переходим к ракетно-ядерному противостоянию», — пояснил военэксперт.

Он считает, что Москве нужно не только демонстрировать образцы ядерного оружия, но и показательно бить по зонам интересов Запада обычными средствами — тогда предупреждения усвоятся лучше.

«Необходимо применять стратегию контролируемой эскалации: на каждый выпад Запада отвечать более мощным ударом по его территории и ставить его перед фактом, что следующий этап — ракетно-ядерный. Только так его можно будет привести в чувство», — заключил Шурыгин.

