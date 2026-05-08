Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ

Молодежь в ФРГ не хочет воевать против России, сообщают германские СМИ. С начала года бундесвер разослал анкеты более чем 206 тысячам мужчин и женщин старше 18 лет с вопросами о здоровье, физподготовке и заинтересованности в добровольном поступлении на службу. Молодые немцы саботируют анкеты, за что военное ведомство предлагает их штрафовать. Зачем Берлин проводит милитаризацию страны, почему немцы не хотят идти в армию и как на все это может повлиять Россия — в материале NEWS.ru.

Как молодежь саботирует военные усилия Мерца

В позиции Германии, связанной с оценкой исторических событий, произошли тревожные изменения, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский в ходе выступления в организации. По его словам, ФРГ превращается в нечто потенциально опасное для России: германские политики отрицают проводившийся Третьим рейхом геноцид советского народа и пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны. Такие действия создают угрозу новой войны в Европе.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ведет Европу к войне с Россией, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен. Он раскритиковал не только его подход к европейской политике, но и к разрешению ближневосточного кризиса.

«Канцлер Мерц ведет Европу к большой войне с Россией, поддерживает геноцид в Газе и утверждает, что Израиль „выполняет за нас грязную работу“ в Иране. Мерц также душит свободу слова и демократию в Германии, одновременно стремясь создать самую большую армию в Европе», — написал Диесен в соцсети X.

Немецкие студенты с плакатами во время демонстрации против призыва в армию, 8 мая 2026 года

На этом фоне германская молодежь начала устраивать акции протеста против милитаризации страны. Правительство ФРГ столкнулось с нежеланием молодых немцев участвовать в подготовке к войне с Россией, пишет немецкая газета Junge Welt. В материале подчеркивается, что в стране специально подпитывают антироссийские настроения с помощью украинских националистов и неонацистов.

Правящая коалиция Германии доработала законопроект о модернизации военной службы, и с начала текущего года молодым гражданам начали рассылать анкеты о желании пройти службу в бундесвере. Для мужчин заполнение стало обязательным, для женщин — на добровольной основе. Однако молодежь стала саботировать анкетирование. Дошло до того, что немецкие власти планируют штрафовать тех, кто отказывается заполнять анкеты.

О возобновлении призыва на военную службу заговорили еще в 2025 году, но большинство молодых людей негативно к этому относятся, пишут журналисты Junge Welt. Одной из причин газета называет успех студенческих забастовок, направленных против военной службы, участники которых отмечают, что войны хотят обеспеченные, тогда как молодежь, еще не имеющая капиталов, выступает за мирное развитие и возможность построения собственного будущего.

В публикации также говорится, что после подобных протестов в ряде учебных заведений возможны преследования, но даже это вряд ли повысит готовность протестующих служить.

Солдат ВС Германии стоит перед группой новобранцев во время церемонии принесения присяги

Германский политолог Александр Рар сказал NEWS.ru, что, несмотря на протестный потенциал молодежи, власти страны могут загнать людей в армию.

«Надо понимать, что при всех существующих миролюбивых настроениях в немецком обществе и отвержении воинской службы среди значительной части молодежи у правительства, увы, есть все рычаги, чтобы переубедить и перевоспитать нежелающих — или тупо заставить их подчиняться политике. Такая ситуация существует в любой стране. Массового дезертирства мы не наблюдали даже во время Первой мировой войны. К сожалению, СМИ, НПО, экспертные круги здесь играют существенную роль. И мобилизация умов в Германии идет со страшной силой», — сказал Рар.

Зачем Мерц милитаризует Германию

В Германии школьное объединение объявило о проведении общенациональных протестных акций против воинской службы, сообщили в пресс-службе организации. Мероприятия запланированы на 8 мая и приурочены ко Дню освобождения от диктатуры национал-социализма. К участию привлечены более 50 тыс. школьников, отметили в источнике.

По словам представителей объединения, протесты направлены против милитаризации и реформ системы военной службы в Германии. Они также обращают внимание на усиление воинского учета и обсуждение возможного возвращения обязательного призыва.

Опрошенные NEWS.ru эксперты видят в действиях Берлина стремление к реваншизму после Второй мировой войны — заново сделать из проигравшей стороны европейского гегемона, учитывая, что немецкая экономика уже самая мощная в ЕС, а теперь к этому добавится и военная сила.

Фридрих Мерц в бронированной боевой машине Boxer во время визита на военную базу в Мюнстере

На прямое военное столкновение с Москвой немцы не пойдут, но опосредованно могут применить бундесвер для разрушения России и захвата территорий, указал NEWS.ru доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков.

«Начнем с того, что Россия — ядерная держава. Если встанет вопрос о существовании нашей страны, мы применим ядерное оружие. Это исключает вероятность прямого военного столкновения. Во-вторых, бундесвер не способен решать задачи борьбы против нашей армии. Даже если они раздуют численность войск до полумиллиона человек к 2030 году, этого будет недостаточно. Только на Украине сегодня сосредоточено около 750 тысяч человек», — сказал Сивков.

По его словам, Запад делает ставку не на прямой бой, а на создание внутри России хаоса и революционного взрыва.

«В этом случае бундесвер может потребоваться не как боевая сила для разгрома армии, а как оккупационные войска для подавления очагов сопротивления дезорганизованных сил. К этим комплексным действиям они готовятся давно», — пояснил Сивков.

Тем не менее эксперты и ветераны СВО указывают и на возможность непосредственного использования германских войск против российских. Но под видом «добровольцев» или «наемников», по примеру Польши, которая отправляла Киеву в помощь целые воинские подразделения вплоть до бригадного уровня, укомплектованные по штату и со штатным оружием. При этом польские военные для вида подписывали «контракты» на службу в добровольческих подразделениях ВСУ.

Что может противопоставить Россия германскому реваншизму

Нынешняя русофобия в Германии — это не реваншизм в классическом понимании, отметил в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета Вадим Трухачев.

«Гитлер там не популярен, а сторонников нацизма крайне мало. Нынешние противники России — это „зеленые“ (поддерживаемые мигрантами) и проамериканские либералы. Это не носители немецкого национального сознания», — пояснил эксперт.

В этих условиях классическая пропаганда с упором на итоги Второй мировой войны и опасность идеологии нацизма работает в германском обществе слабо. Надо искать другие подходы, считает он.

«Европа — самый сложный регион для российской „мягкой силы“. Здесь концентрация негативных стереотипов о России максимальна. Чтобы убедить европейцев, России необходимо демонстрировать силу, в том числе военную. <...> В официальных доктринах Германии Россия уже обозначена как стратегический противник. Противнику на своей территории „гулять“ не дают, так что нужны сильные и действенные методы контрпропаганды», — заключил Трухачев.

