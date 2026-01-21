Стало известно, как изменятся уроки по защите Родины в школах России

На уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР) российских школьников планируют обучать сборке и управлению беспилотниками, передает РИА Новости. Это следует из утвержденных правительством перечней оборудования для нового учебного курса.

Помимо современных технологий, программа включает традиционные элементы начальной военной и медицинской подготовки. В кабинетах появятся макеты оружия, тренажеры для первой помощи, средства индивидуальной защиты и даже элементы полосы препятствий. Особый акцент будет сделан на практические навыки.

Кабмин утвердил перечни средств обучения для школьных кабинетов ОБЗР, они включают почти 90 разных предметов — от макетов оружия и средств оказания первой помощи до солдатского котелка, палатки и прибора ночного видения, — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в российских школах будут введены оценки за поведение. Соответствующий проект приказа уже подготовило Министерство просвещения. Теперь школы смогут оценивать поведение учеников по выбранной шкале (например, «зачет/незачет» или по пятибалльной системе). Оценки будут выставляться в течение учебного года для учащихся 1–8-х классов и включаться в аттестаты.