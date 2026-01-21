Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 04:33

Стало известно, как изменятся уроки по защите Родины в школах России

РИАН: школьников на уроках по ОБЗР будут учить собирать дроны и управлять ими

Фото: Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

На уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР) российских школьников планируют обучать сборке и управлению беспилотниками, передает РИА Новости. Это следует из утвержденных правительством перечней оборудования для нового учебного курса.

Помимо современных технологий, программа включает традиционные элементы начальной военной и медицинской подготовки. В кабинетах появятся макеты оружия, тренажеры для первой помощи, средства индивидуальной защиты и даже элементы полосы препятствий. Особый акцент будет сделан на практические навыки.

Кабмин утвердил перечни средств обучения для школьных кабинетов ОБЗР, они включают почти 90 разных предметов — от макетов оружия и средств оказания первой помощи до солдатского котелка, палатки и прибора ночного видения, — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в российских школах будут введены оценки за поведение. Соответствующий проект приказа уже подготовило Министерство просвещения. Теперь школы смогут оценивать поведение учеников по выбранной шкале (например, «зачет/незачет» или по пятибалльной системе). Оценки будут выставляться в течение учебного года для учащихся 1–8-х классов и включаться в аттестаты.

Россия
школьники
дроны
военная подготовка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог назвала обязательные компоненты рациона для сияния кожи зимой
«Вспомнили»: Пушков высмеял реакцию ЕС на интерес Трампа к Гренландии
В ГД озвучили, сколько дней могут продлиться следующие новогодние каникулы
Слухи о женитьбе, тяжелое заболевание, мнение об СВО: как живет Цискаридзе
К чему снится выпадение зуба: пугающий сон или знак судьбы?
США свернут участие в ключевых военных программах НАТО
Стало известно, кто из россиян вправе уйти на пенсию в 2026 году
ВС РФ провели успешную операцию на правом берегу Днепра
Число пострадавших при атаке ВСУ на Адыгею выросло
Стоимость золота обновила исторический максимум
Назван устаревший и неэффективный способ закрепить межкомнатную дверь
Почему снится девочка: пророчества Миллера и Ванги
Алкоголики, наркоманы, извращенцы: кто довел армию Британии до распада
Раскрыто, до какого момента Трамп сможет возглавлять Совет мира
В РАН призвали изучить идею продления работы детских садов
Стало известно, как изменятся уроки по защите Родины в школах России
Налет БПЛА на Кубань 21 января: восемь пострадавших, последние новости
Депутат нашел способ облегчить заботу о детях бойцов СВО
«Россия не ослабит»: отражение ВС РФ атаки дронов восхитило жителей Китая
Юрий Лоза назвал Ларису Долину культурным мемом
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.