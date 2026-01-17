В российских школах вводят оценки за поведение С 1 сентября 2026 года школьникам начнут выставлять оценки за поведение

С 1 сентября 2026 в российский школах будут введены оценки за поведение. Соответствующий проект приказа уже подготовило Министерство просвещения.

Теперь школы смогут оценивать поведение учеников по выбранной шкале (например, «зачет/незачет» или пятибалльной системе). Оценки будут выставляться в течение учебного года для учащихся 1-8-х классов и включаться в аттестаты. Также в приказе закреплены обязанности школьников, в том числе добросовестно осваивать программу и посещать все занятия по учебному плану, не пользовать телефонами во время уроков.

До этого депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили установить оплату труда учителей не ниже 200% от средней региональной зарплаты. Авторами инициативы выступили лидер партии Сергей Миронов и председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Ранее заслуженный учитель России Александр Снегуров выразил мнение, что обеспечение дисциплины в классе потребует финансовых затрат на нового сотрудника. По его мнению, инициатива об изменении статуса классных руководителей не снизит нагрузку на преподавателей.