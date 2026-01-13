Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 15:12

Учитель назвал серьезный минус идеи изменить статус классных руководителей

Учитель Снегуров: контроль дисциплины в классе потребует дополнительных расходов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обеспечение дисциплины в классе потребует финансовых затрат на нового сотрудника, заявил NEWS.ru заслуженный учитель России Александр Снегуров. По его мнению, инициатива об изменении статуса классных руководителей не снизит нагрузку на преподавателей.

Почему я говорю про сырую инициативу [назначить наставников в классах]? Мы должны понимать, откуда возьмется дополнительный человек в условиях кризиса и всяких невзгод. Кадры, зарплата. Введены советники по воспитанию. Ну и что? Они загружены работой. Как таковым воспитанием занимаются только лишь отчасти, а так опять отчеты, сопровождение групп ребят. То есть вроде бы должна была быть помощь оказана, но через введение этих должностей может получиться так, что будет не помощь классному руководителю, а этих людей опять же администрация привлечет к чему-то другому, — высказался Снегуров.

Он подчеркнул, что, к примеру, участие в экскурсиях или конкурсах с детьми действительно можно считать поддержкой. Однако, по словам Снегурова, это нельзя назвать помощью в классе во время урока, когда учитель действительно загружен, так как ему приходится следить за порядком в классе.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с предложением сделать классных руководителей наставниками и освободить их от преподавания уроков. С этой идеей он обратился к министру просвещения Сергею Кравцову и главе Минтруда Антону Котякову.

