Российским учителям сообщили приятную новость Миронов и Лантратова выступили за доход учителей в 200% от региональных зарплат

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили установить оплату труда учителей не ниже 200% от средней региональной зарплаты, следует из обращения на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии Сергей Миронов и председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Наша фракция последовательно предлагает закрепить параметры реформы оплаты труда педагогических работников: установить оплату труда учителей не ниже 200% средней заработной платы по субъекту Российской Федерации в расчете на одну ставку, — говорится в документе.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что классные руководители в школах должны получить статус наставников и быть освобождены от учебной нагрузки. По мнению депутата, их ключевой задачей должен стать мониторинг психологического самочувствия школьников. Также они будут обязаны вести воспитательную работу, организуя тематические события и классные часы.

Кроме того, заслуженный учитель России Александр Снегуров заявил, что классный руководитель должен обладать профессиональными знаниями и опытом. По его мнению, освобождение педагога от учебных занятий означает возврат к образовательной системе дореволюционного типа.