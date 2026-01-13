Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 14:58

Заслуженный учитель раскритиковал идею изменить статус классруков

Учитель Снегуров: классный руководитель должен быть компетентным учителем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Классный руководитель обязан обладать знаниями и опытом в своей профессии, заявил NEWS.ru заслуженный учитель России Александр Снегуров. По его мнению, освобождение педагога от проведения уроков приведет к возвращению к дореволюционной системе образования.

На мой взгляд, отделять классное руководство от преподавания предмета нежелательно, но это не значит, что не нужен какой-то человек, который бы наблюдал за дисциплиной в классе. Это разные кейсы. Все-таки классный руководитель должен в этом образе классного руководителя вести какой-то предмет: физику, историю, биологию. В этом есть смысл, чтобы он выступал и как наставник, и как компетентный предметник. Потому что возвращение к дореволюционным временам, которое здесь прослеживается мною, когда в гимназии, к примеру, преподаватель вел предмет, а классная дама следила за поведением, не вполне уместно, — поделился Снегуров.

Он подчеркнул, что необходимо продумать, как определить должность человека, отвечающего за дисциплину в классе. По его словам, такого специалиста можно назвать ассистентом классного руководителя и наделить его полномочиями выполнять определенные обязанности.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил закрепить за классными руководителями статус наставников и освободить их от проведения уроков. С этой инициативой депутат обратился к министру просвещения Сергею Кравцову и главе Минтруда Антону Котякову.

учителя
школы
Россия
образование
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
