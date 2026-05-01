Боятся ненависти в окопах. Сырский пытается погасить бунт ВСУ: что задумал

Главком ВСУ Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации украинских военнослужащих на передовой. Согласно документу, они должны будут находиться на позициях на линии соприкосновения не более двух месяцев. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что так командование армии пытается успокоить подразделения на фронте и общество в тылу, недовольное решениями Киева и отношением к бойцам. Поможет ли приказ Сырского решить проблемы в ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно о ротации в ВСУ

Главком рассказал, что подписал приказ об обязательной ротации в ВСУ, в своем Telegram-канале. По словам Сырского, теперь смена личного состава на передовой должна проводиться каждые два месяца, причем для военных предусмотрены обязательный медосмотр и отдых после выполнения боевых задач. Кроме того, приказ обязывает своевременно обеспечивать подразделения боеприпасами и продовольствием.

«Ротации <…> должны планироваться заранее с учетом обстановки, характера боевых действий и имеющихся сил и средств», — сказано в публикации.

Сырский добавил, что приказ обязателен к исполнению для всех подразделений, находящихся на передовой. Соблюдение требований будет жестко контролироваться.

Почему Сырский ввел обязательную ротацию

Главком ВСУ подписал приказ о ротации после того, как ранее на неделе военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова призвала ограничить срок пребывания военных на линии боевого соприкосновения. По ее словам, после 40 дней на позиции бойцам становится безразлично, выживут они или нет.

Предложение Решетиловой, в свою очередь, прозвучало после скандала вокруг «элитной» 14-й бригады ВСУ, личный состав которой остался без еды и воды на Харьковском направлении. Родные бойцов рассказали, что те уже восемь месяцев остаются без надлежащего снабжения и вынуждены ждать дождя, чтобы напиться.

«Когда ребята заходили на позиции, то весили более 80−90 кг, а сейчас их вес около 50 кг. Муж мне рассказывал, что, например, им сбросили еду, после чего 15 дней еды нет. Потом сбрасывают снова, после чего еды нет 10 дней. Больше всего без еды было 17 дней. По рациям их не слышали или не хотели слышать», — поделилась супруга одного из военных.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с NEWS.ru отметил, что многие украинские военные находятся на первой линии обороны годами.

«Личный состав выгорает, его боеспособность снижается, и держать его на фронте без ротации бессмысленно», — отметил он.

Аналитик предположил, что приказ Сырского как раз призван создать иллюзию того, что командование старается решать проблемы военных.

«Возможно, это потакание обществу, которое настроено резко отрицательно. Попытка создать какую-то красивую картинку, мол, у нас все в порядке, мы учитываем мнение солдат и населения, поэтому пришли к такому решению», — пояснил эксперт.

Заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин также уверен в «популистском» характере приказа Сырского.

«Во многом это рассчитано именно на публику — на тех, кто недоволен „бусификацией“, на родственников военных. Вообще у них все плачевно в этом смысле, и система держится только на терроре и жестокости. Но даже при этом у Украины много дезертиров, проблемы со снабжением — хотя на них работает вся Европа, снабжение по пути к фронту разворовывается. Представителей ТЦК в тылу уже отстреливают. И в таких условиях недовольство народа может вылиться в прямой протест, что будет слишком показательно и неприемлемо для Киева. Потому и пишутся подобные приказы, чтобы как-то охладить ситуацию», — сказал Дандыкин.

Решит ли ротация проблемы ВСУ

Газета Tagesspiegel в конце марта сообщала, что длительные периоды без ротации стали новой реальностью для украинских военных. Издание привело в пример 93-ю бригаду ВСУ: ее пехотинцы занимали позиции в районе Константиновки 130 дней. При этом часть солдат из той же бригады, которые отправились на фронт прямиком из мест лишения свободы, были брошены командованием на 224 дня. Источники сообщили, что это вызывает у бойцов ВСУ вопросы о приоритетах командиров и об их обращении с личным составом.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru предположил, что никакой ротации на позициях ВСУ не будет.

«Зеленский и его генералы могут обещать своим солдатам все что угодно, лишь бы избежать военных мятежей. В ВСУ все больше тех, кого в армию сгоняют насильственно, в ходе варварской мобилизации, идущей в украинских городах и селах. И в какой-то момент число недовольных властью и не желающих воевать может стать критическим. Нужно каким-то образом обеспечивать лояльность таких военных, и в ход идут любые методы — ничего выполнять Зеленский все равно не будет и даже не собирается. Просто очередная попытка сплотить ВСУ, обстановка внутри которых становится все хуже и хуже», — заметил он. Однако

Онуфриенко убежден: как бы ни складывалась ситуация с ротацией, новый приказ Сырского вряд ли изменит положение украинских военных.

«Принципиально ничего не изменится. Там, где есть возможность, ротация происходит. А когда люди, например, ведут бои в Константиновке, никакой ротации не будет. Просто в силу того, что завести туда новый личный состав и вывести старый нереально в силу осложненной логистики. Решение Сырского не повлияет ни на настроения в обществе, ни на настроения на фронте», — подчеркнул военэксперт.

Дандыкин придерживается схожего мнения. По его словам, ВСУ и прежде было непросто осуществлять ротацию, а сейчас, в условиях нехватки личного состава, обеспечить ее станет еще сложнее.

«Во-первых, их сложности с ротацией связаны с воздействием наших войск, а во-вторых, внутри самих ВСУ командование к этому процессу относится наплевательски. Вряд ли они смогут что-то перестроить сейчас — им не хватает людей уже катастрофически. Они гребут всех подряд — и хромых, и косых, как говорится, — и все равно не хватает. В таких условиях четкую ротацию на всей линии фронта обеспечить нельзя, сколько приказов ни выпускай», — резюмировал собеседник.

