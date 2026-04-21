«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп не может быть гарантом мира на Украине. Он обвинил спецпосланников США — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — в неуважении к Киеву. В чем причины откровенного хамства Зеленского — в материале NEWS.ru.

Что сказал Зеленский о команде Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп не может быть гарантом мира, пишет украинское издание «Страна.ua».

«Например, США говорят — президент Трамп. Президент Трамп еще два с половиной года, а что мы будем делать потом?» — воскликнул Зеленский.

Кроме того, он вновь отказался выводить войска из Донбасса.

«Они хотят, чтобы мы ушли из Луганской и Донецкой областей. Безусловно, стратегически для нас это проигрыш, стратегически для вооруженных сил это проигрыш. Укрепленные сооружения, линия обороны, мы определенно становимся слабее», — сказал украинский лидер.

Он также призвал не делать сенсацию из ранее анонсированного, но пока несостоявшегося визита в Киев спецпредставителей Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

«Это нужно не нам, а им», — сказал Зеленский, обвинив Уиткоффа и Кушнера в неуважении к Украине. «Это неуважение — поехать в Москву, но не приехать в Киев», — заявил он.

Владимир Зеленский

Почему Зеленский обиделся на Трампа

Дерзость и хамство Зеленского основаны на том, что он окончательно сделал свой выбор: перестал бороться за Трампа и начал бороться с ним, сказал в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады, политолог Спиридон Килинкаров.

«Зеленский вошел в антитрамповскую коалицию и фактически делает все возможное и невозможное, чтобы республиканцы в США потерпели поражение на промежуточных выборах. Это та же логика, что и в случае с Виктором Орбаном. Зеленский неслучайно его атаковал, поскольку понимает, что тот является ближайшим соратником Трампа. Глава Белого дома публично поддержал Орбана. Тем самым президент Украины открыто встал на сторону глобалистов и закрепился в антитрамповской коалиции», — сказал Килинкаров.

По мнению политолога, Зеленский ведет себя по-хамски из-за очевидной слабости американской администрации. Он отметил, что США не показывают готовность к жесткой реакции, которая могла бы создать для Киева реальные проблемы.

«Кроме публичных заявлений, Штаты ничего не делают. Вопросом Украины вплотную никто не занимается — у американцев даже нет полноценного посла в Киеве. Зеленский это прекрасно знает, поэтому позволяет себе то, что, казалось бы, не мог бы позволить. Администрация Трампа ограничивается риторикой, не предпринимая реальных шагов, которые показали бы украинскому лидеру возможности США. А они, между прочим, более чем достаточны», — сказал Килинкаров.

По его словам, можно показать по американскому телевидению, во что Зеленский превратил страну, — как сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также полиция убивают людей, как проходит бусификация, какой уровень коррупции.

«Это бы обрушило позиции и Зеленского, и глобалистов, которые его поддерживают. Но администрация Трампа этого не делает. Украинский лидер чувствует эти слабости и будет пользоваться ими до тех пор, пока США демонстрируют свою неспособность к реальным действиям», — подчеркнул Килинкаров.

Экс-депутат Верховной рады, политолог Владимир Олейник сказал NEWS.ru, что выпады Зеленского против Трампа могут отражать его личные интересы.

«Украинский лидер увидел, что американцы не дают ему личных гарантий. И он связал их с Лондоном. У него особые отношения с Борисом Джонсоном. Посмотрите, сколько раз его принимал король — такое впечатление, что у него уже в кармане внутренний паспорт Великобритании, у него и его семьи там приобретено серьезное имущество. Зеленский понял, что Трамп после Ирана — хромая утка, поэтому начал хамить», — сказал политолог.

Дональд Трамп

На что рассчитывает Зеленский, выступая против Трампа

По словам Олейника, Зеленский лавирует между позициями США и Евросоюза, которые сильно разнятся.

Политолог подчеркнул, что Трамп хочет добиться перемирия до осенних выборов в сенат и конгресс, чтобы подать это событие как свою очередную победу. Лучше всего — года на два-три, до президентских выборов, а там будь что будет.

«Мы же знаем его понятие мира: сегодня есть, завтра нет. А чего хотят европейцы во главе с Лондоном? Они понимают, что останавливаться нельзя. Надо ковать железо, пока горячо. Если наступит перемирие и на Украине пройдут выборы, что-то серьезно поменяется, как в других странах. Например, в парламент придут силы, которые не продлят военное положение и позволят украинцам свободно выезжать из страны. То есть горячая фаза на Украине начнет остывать. При этом европейцы ставят задачу на два-три года — до 2030-го. А дальше, мол, мы тоже вступим в конфликт. Вот к чему они стремятся, и Зеленский вместе с ними», — пояснил Олейник.

По мнению политолога, Зеленский собирается воевать в интересах Брюсселя и Лондона и не намерен сдавать бразды правления.

«То, что он творит, — не просто хамство, а четкая позиция: никаких выборов и мира не будет. Он будет воевать не до последнего украинца — в Киеве поменяли концепцию, — а до последней украинки», — заключил эксперт.

