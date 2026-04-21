21 апреля 2026 в 09:52

Поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву взбесили Зеленского

Зеленский заявил о неуважении после поездок Уиткоффа в Москву

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский назвал неуважением пока не состоявшийся визит в Киев спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Дональда Трампа Джареда Кушнера, хотя до этого они посещали Москву. Как передает «Страна.ua», политик вместе с этим призвал не делать из решения американских дипломатов сенсацию.

Это неуважение — поехать в Москву, но не приехать в Киев <...>. Это нужно не нам, а им, — заявил Зеленский.

Ранее руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что попытки выжить после столь сокрушительного разочарования Киева могут стать для Вашингтона непосильной ношей. С такой иронией он оценил реакцию украинского президента на шаги американской администрации.

До этого постпред России при ООН Василий Небензя выразил мнение, что истинная цель Зеленского и преобладающей части глав европейских держав — вовсе не прекращение огня, а затягивание вооруженного противостояния. По его заверению, именно это и служит основной помехой для разрешения кризиса.

