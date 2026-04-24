НАТО все — Европа и Канада делят посты: каким будет новый альянс без США

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Европа провалила «проверку» Дональда Трампа, не оказав помощи США в войне с Ираном. В самом Старом Свете сейчас озабочены другой задачей: его лидеры обсуждают с Канадой концепцию «европейского НАТО» — так они надеются увеличить присутствие на контрольных постах в Альянсе и обеспечить свою обороноспособность без помощи Вашингтона. Что ждет НАТО в будущем и угрожает ли его новый вариант России — в материале NEWS.ru.

Что в США говорят про Европу

Кэролайн Ливитт в интервью каналу Fox News 22 апреля заявила, что операция США и Израиля против Ирана стала для европейцев «проверкой», устроенной американским лидером Дональдом Трампом. По словам пресс-секретаря Белого дома, страны Европы не пришли Штатам на помощь, когда от них это потребовалось.

«Мы слышим много разговоров от европейцев. К сожалению, мы не видим достаточных действий. <…> Они не пришли на защиту и не объединили силы с Соединенными Штатами», — сказала Ливитт.

Газета Politico со ссылкой на источники пишет, что администрация Трампа фактически разделила союзников по НАТО на две категории — «образцовых» и «плохих». Ко вторым отнесли как раз тех, кто не выступил на стороне США в конфликте с Ираном и вносил недостаточный вклад в развитие Североатлантического альянса. Их, по словам инсайдеров, президент Штатов хочет «наказать».

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко в беседе с NEWS.ru не исключил, что такая риторика Трампа может быть нацелена на раскол Европы. Однако в долгосрочной перспективе, считает эксперт, она не будет иметь решающего значения.

«В принципе все понимают, что имеют дело с сумасшедшим, который ничего в дипломатии не смыслит, поэтому будет ломать через колено традиционные форматы и каналы общения между государствами. Но эти списки проживут ровно столько же, сколько сам Трамп будет жить как политик», — подчеркнул эксперт.

Чем Европа отвечает на критику Трампа

Трамп неоднократно публично критиковал партнеров по НАТО за их позицию по Ирану. В апреле он назвал Альянс «бумажным тигром» и пообещал всерьез рассмотреть возможность выхода США из его состава.

The Wall Street Journal сообщает, что в Европе уже начали готовить запасной план на случай, если американский лидер сдержит слово. По словам источников, он призван обеспечить странам Старого Света возможность защитить себя при помощи существующих военных структур Альянса, но уже без американской поддержки.

«Чиновники, работающие над этими планами, которые некоторые официальные лица уже называют „европейским НАТО“, стремятся привлечь больше европейцев к командно-контрольным ролям Альянса и дополнить военные ресурсы США своими собственными», — сказано в публикации.

По информации WSJ, пока переговоры об этом ведутся неофициально — например, за ужинами с участием должностных лиц. На них присутствуют представители Великобритании, Франции, Польши, Скандинавских стран и Канады. Источники утверждают, что план также поддержали власти Германии, после чего дискуссия стала «набирать обороты».

Американист Геворг Мирзаян рассказал NEWS.ru, что разработкой такого проекта европейцы занялись намного раньше. Он напомнил, что страны Евросоюза резко нарастили расходы на войска, Брюссель стал принимать масштабные оборонные программы и учредил пост еврокомиссара по вопросам защиты.

«В Европе, наверное еще до иранской войны, поняли, что надеяться на США смысла нет, что Соединенные Штаты не являются надежным защитником Европы, что интересы Европы и США расходятся. Сейчас вопрос лишь в том, как будет оформлен проект, потому что, например, те же немцы хотят создавать оборонный европейский альянс под своим крылом», — сказал эксперт.

Какое будущее ждет НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб еще в марте признал, что в НАТО наметился глубокий раскол. По его словам, северные участники Альянса отстаивают «либеральный миропорядок», в то время как Глобальный Запад под давлением США ориентируется на сделки и прагматичные соглашения.

Ткаченко уверен, что Альянс в том виде, каким мы знаем его сегодня, обречен. При этом он может сохраниться — если не по сути, то по форме.

«Миссия по „сдерживанию России“ основывалась на противостоянии Соединенных Штатов и Советского Союза. А сейчас другая Россия, другие Штаты, у них другие возможности, поэтому НАТО — не жилец. В каком виде его осколки будут существовать дальше — это вопрос открытый», — сказал Ткаченко.

Создание «европейского НАТО» эксперт считает вполне вероятным. По его словам, общие черты этого альянса уже ясны.

«Это будет усиление военных характеристик Европейского союза. Нынешнее НАТО останется только как место встреч европейцев с американцами, но свой военный потенциал потеряет», — пояснил Ткаченко.

Чем «европейское НАТО» опасно для России

Опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении, что наращивание военного потенциала Европы, которая уже не рассчитывает на поддержку США, несет прямую угрозу безопасности РФ. Ткаченко уверен: то, что сегодня предпринимают страны континента, — шаги к большой европейской войне.

«В ней европейцы, оказавшись на обочине глобализации, будут пытаться пересмотреть правила игры. Сначала они станут вмешиваться во внутренние дела России, попытаются организовать цветные революции, потом перейдут к более жестким действиям экономического плана — уже не санкции, а блокады. Сейчас самое время нам начать дискуссию о том, как этот сценарий остановить в начальной точке. Собственно, единственная угроза российскому будущему сейчас идет именно из Европы. Там государства дегуманизируют Россию, расчеловечивают нас как людей, а нашу страну — как игрока в международных отношениях», — объяснил политолог.

Мирзаян считает, что у России есть возможность своевременно среагировать на растущую угрозу у ее границ.

«Нужно показать Евросоюзу, что шутки с Россией, использование ее как пугала, против которого объединяется Европа, будут очень дорого стоить. Для этого нужно продемонстрировать военную решимость — идти на радикальные шаги, в том числе эскалационные», — заключил американист.

