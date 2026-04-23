По уши в ЕС. Украине дали новый кредит: чем Зеленский за него расплатится

Постоянные представители стран ЕС на встрече в Брюсселе согласовали 20-й пакет санкций против России, а также договорились о выделении Украине кредита на €90 млрд. Президент республики Владимир Зеленский высказался о решении Евросоюза одобрительно, однако украинские СМИ утверждают: Киеву даже с учетом займа не хватит средств, чтобы закрыть бюджетную дыру. На что пойдут выделенные Брюсселем деньги и как украинцам придется их возвращать — в материале NEWS.ru.

Что известно о новом кредите для Украины

Заседание, на котором было предварительно утверждено выделение кредита для Украины, прошло в Брюсселе днем 22 апреля. Решение о предоставлении займа и согласовании нового пакета антироссийских санкций было принято по ускоренной процедуре после устранения последних препятствий внутри объединения.

«Препятствием» долгое время было вето, которое наложили на план финансирования Украины Венгрия и Словакия. Будапешт и Братислава обещали блокировать инициативу до тех пор, пока Киев не возобновит прокачку нефти по блокированному им трубопроводу «Дружба». Однако днем в среду словацкое Минэкономики сообщило, что украинские власти приступили к заполнению магистрали — начало поставок сырья в страну ожидается 23 апреля.

Трубопровод «Дружба» на Дунайском НПЗ в Венгрии

ЕС пока окончательно не завершил согласование проблемного кредита. Для перечисления первых выплат Киеву Евросовет должен утвердить это решение в письменной форме. Агентство Europa Plus со ссылкой на европейские источники сообщило, что это может произойти днем 23 апреля.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник сказал NEWS.ru, что первый транш Украина получит лишь в конце мая — июне.

«Сейчас идет только процедура письменного согласования. Брюссель запустил эту процедуру, и все страны ЕС должны подтвердить ее дальше. Я думаю, этот кредит будет очень сложным по сравнению с прошлым годом. Потому что ситуация в экономике влияет на формирование кредитного портфеля. Надо выпустить облигации и получить деньги, а свободных средств становится все меньше. С каждым днем растут внутренние проблемы каждого государства в ЕС», — сказал Олейник.

На что Украина потратит кредит

Размер кредита ЕС был согласован еще в декабре 2025 года. Заем рассчитан на два года: первые €45 млрд Киев получит в 2026-м, еще €45 млрд — в 2027-м. Из них €60 млрд предназначено на военные цели, €30 млрд — на поддержку бюджета.

«На две трети выделенных денег Украина закупит вооружение и выплатит зарплаты силовикам. Еще одну треть направят на пенсии, зарплаты бюджетникам: учителям, врачам, работникам государственной и муниципальной сферы», — уточнил Олейник.

Однако украинское СМИ Kyiv Independent отмечает, что даже при условии выделения кредита ЕС Украине по-прежнему не хватает средств для финансирования всех военных нужд.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский на презентации военной техники и беспилотников, созданных в рамках германо-украинского сотрудничества

«Киев столкнется с дефицитом оборонного бюджета в размере €19,6 млрд в 2026 году даже с учетом уже выделенных стране €86,7 млрд и дополнительных €28,3 млрд, которые поступят в рамках кредита ЕС на поддержку Украины в размере €90 млрд», — говорится в материале издания.

По мнению авторов, если страна не найдет дополнительные источники финансирования, то к 2027 году ситуация для нее окажется еще хуже.

Однако Олейник уверен: сколько именно денег получит Украина, не так важно — большую часть этих средств банально разворуют сначала в ЕС, а затем в самой республике.

«Там все схемы отработаны. Как только копейка попадает — сразу пошли откаты. На вооружении завышают цены. Или, например, перечисляют деньги фирме-однодневке, как это было с одним из предприятий в Польше: дали около миллиарда — и компания исчезла. Ни снарядов, ни денег. По сравнению с предыдущими годами нынешняя сумма не такая жирная. Америка, бывало, выделяла $60 млрд только на один год, да и другие скидывались. Так что для украинских министров это работы на полдня», — сказал экс-нардеп.

Как Украина будет возвращать кредит

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Украине придется вернуть выделенный кредит, но лишь после того, как Киев получит «репарации от России». Позже такое же условие возврата назвал Евросовет.

Урсула фон дер Ляйен

Однако опрошенные NEWS.ru эксперты считают это мифом. Они уверены: отправленных Киеву средств ни одна европейская страна уже не увидит.

«Вопрос возврата упирается в придуманную европейцами и украинцами мифическую формулу — мол, они победят Россию и заставят ее заплатить репарации. Но ведь этого не будет — и что тогда? Вспомните, как Зеленский спорил с Дональдом Трампом. Трамп спрашивал, как Киев будет компенсировать поддержку, на что ему ответили: „А мы ничего отдавать не будем, это нам помощь“. Зеленский — попрошайка. Он понимает, что просит не в кредит. Говорит: „Вы мне дали денег, а я вам что дал взамен? Безопасность Европы“. В его понимании подход именно такой», — объяснил Олейник.

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров придерживается такого же мнения. По его словам, надежды ЕС на выплату неких «репараций» — изначально проигрышные.

«Репарации выплачиваются только проигравшей стороной. Поэтому рассчитывать на то, что выделенные Украине деньги вернет Россия, Европе не стоит», — сказал собеседник NEWS.ru.

При этом он уверен, что и на положение ВСУ на поле боя очередной европейский заем уже не повлияет.

«Эти деньги, наверное, в какой-то мере поддержат режим Зеленского и продлят конфликт, но коренным образом ситуацию на фронте они не поменяют. Их еще нужно конвертировать в металл и оружие, а с учетом того, что Штаты за время короткого конфликта в Иране потеряли 50% запасов высокоточных ракет, было бы наивно ожидать, что в ближайшее время они готовы будут поставлять это вооружение», — подчеркнул Килинкаров.

