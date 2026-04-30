«Геймеры — лучшие дроноводы»: как в РФ создают войска беспилотных систем

Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве детально показал этапы рекрутирования добровольцев в войска беспилотных систем — новые в структуре российских вооруженных сил. Желающие стать операторами БПЛА не только прошли профессиональное тестирование, но и опробовали тренажеры-симуляторы для управления FPV-дронами. За тем, как отбирают и готовят дроноводов для армии России, наблюдал корреспондент NEWS.ru.

Как отбирают операторов БПЛА в армию России

В Едином пункте отбора на военную службу по контракту на Яблочкова, 5, народ есть всегда — время такое. Все посетители заполняют стандартные анкеты, оформляют документы, получают зарплатные карты — и через некоторое время отправляются на учебные полигоны получать военную специальность.

Но среди добровольцев есть отдельная категория — тех, кто выбирает работу с БПЛА. В этом случае отбор серьезнее и жестче: войска беспилотных систем позиционируются как новая элита в Вооруженных силах РФ. Для них прямо на пункте есть специально оборудованные помещения, где можно потренироваться в управлении дронами. Своим мастерством здесь делятся военнослужащие с реальным боевым опытом. Добровольцам показывают основные виды беспилотной техники и обучают азам работы с ней.

Тех, кто успешно проходит тестирование, «разбирают» рекрутеры из боевых частей. В дальнейшем именно под их присмотром новобранцы продолжат обучение, а по завершении вводного курса попадут непосредственно в подразделения, где их уже ждут.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Инструктор пункта отбора сержант Илья Балашов рассказал NEWS.ru, у кого есть шанс получить свое место в войсках беспилотных систем.

«Мы смотрим на образование — какой вуз или колледж человек окончил. Учитываем возраст и физические данные добровольца. Особое внимание уделяется психологическому тестированию: к дроноводам, и вообще к членам расчетов беспилотных систем, предъявляются повышенные требования по психологической устойчивости. Научиться управлять дроном может любой человек — было бы желание. Но нам нужны те, кто сможет работать долго и в постоянном режиме. И если долго бегать или таскать тяжести операторам необязательно, то работать с предельной концентрацией внимания они должны», — объяснил он.

В чем специфика войск беспилотных систем

В новый род войск набирают не только операторов дронов, но и техников по обслуживанию беспилотников, специалистов по радиоэлектронной борьбе и противодействию дронам, водителей, медиков, радистов, специалистов-оружейников и взрывотехников — все эти люди обеспечивают эффективную работу расчетов БПЛА.

Одними из самых перспективных кандидатов представители пункта называют любителей видеоигр: у них хорошо развита мелкая моторика рук, а пульты управления для консолей и БПЛА устроены по схожей схеме.

«Те, кто занимается видеоиграми, быстрее могут освоить управление дронами. Но это далеко не единственный фактор. Кстати, не всегда игроки, становящиеся дроноводами, — это люди молодого возраста. Я сам служил оператором, проходил обучение, работал с БПЛА „Орлан-10“ и с ударными FPV-дронами. Могу сказать: у нас были инструкторы под 50 лет, и они с беспилотниками вытворяли такие финты, на которые молодые были редко способны», — поделился Балашов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Почему добровольцы идут в дроноводы

Большинство добровольцев, записывающихся в войска беспилотных систем, говорят, что их ведет чувство патриотизма и желание использовать свои навыки на благо Родине. Но это не единственный мотив. Корреспондент NEWS.ru пообщался с Владимиром — мужчиной лет 40–50, прошедшим тестирование на дроновода. Он признался: решил отправиться на контракт, чтобы уберечь молодежь от боевых действий.

«Виктор Цой пел, что „война — дело молодых“, но как раз молодежь надо беречь: они — наше будущее. Учитывая наследие лихих 90-х, у нас и так сравнительно мало молодых людей. Пусть уж они остаются на „гражданке“. Сейчас говорят, что с нашей стороны это конфликт „скуфов“ или „олдфагов“ — то есть людей старшего возраста. Пусть так. Зато это позволит сохранить будущее страны и дать ему лучшие возможности после нашей победы. А в том, что мы победим, сомнений нет. Россия в серьезных экзистенциальных конфликтах никогда не проигрывала», — сказал Владимир.

Встречается среди добровольцев и такая точка зрения: после службы оператора БПЛА с боевым опытом любая гражданская компания с руками оторвет. Потому что беспилотники сегодня входят почти во все отрасли хозяйства — и фронтовой опыт с умением быстро и точно принимать решения будет обязательно востребован.

