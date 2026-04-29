Бойцы Черноморского флота ликвидировали «стальных акул» ВСУ

Силы Черноморского флота ВМФ РФ уничтожили шесть безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. По данным ведомства, морские дроны противника были ликвидированы в северо-западной части Черноморской акватории.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что силы ПВО в ночь на 29 апреля ликвидировали и перехватили 98 украинских беспилотников над регионами России. По данным Минобороны, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Республику Крым, уточнили в министерстве.

Утром 28 апреля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 186 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей. Кроме того, Вооруженные силы Украины пытались атаковать Краснодарский край, Республику Крым и акватории Черного и Азовского морей, добавили в ведомстве.