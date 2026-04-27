27 апреля 2026 в 11:31

Бойцов войск беспилотных систем запретят переводить без их согласия

Минобороны России: запрет перевода из войск БПС заработает в апреле

Министр обороны РФ Андрей Белоусов подготовил указания, которые повышают ответственность командиров за соблюдение контрактных обязательств с военнослужащими войск беспилотных систем, сообщили в ведомстве. Документ будет направлен в войска до конца апреля 2026 года.

В целях повышения ответственности командиров за соблюдение обязательств сторон заключенного контракта, установленного порядка прохождения службы в войсках БПС и увольнения военнослужащего по истечении контракта дополнительно подготовлены указания министра обороны России, которые до конца апреля 2026 года будут направлены в войска, — сказано в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщили, что граждане России, столкнувшиеся с принуждением к подписанию контракта на военную службу, могут сообщить об этом на горячую линию Минобороны России. Как отметили в пресс-службе МО, в основе контракта лежит принцип добровольности. Обычно его заключают на один, два или три года по выбору кандидатов.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что жители города могут вступать в мобильные огневые группы, которые совместно с подразделениями ПВО и Черноморского флота участвуют в защите города от атак украинских беспилотников. Он отметил, что эти формирования задействованы в обеспечении безопасности Севастополя и действуют во взаимодействии с военными структурами.

В МИД РФ указали на открытую подготовку Европы к противостоянию с Россией
В МАГАТЭ раскрыли, что будут делать в связи с гибелью водителя на ЗАЭС
Дядя Леша: пять семей обвинили мужа владелицы детсада в педофилии
«Системная милитаризация»: в Совбезе раскрыли главную угрозу НАТО
Дроны ВСУ начали «охоту» за людьми в городе — спутнике ЗАЭС
В ГД ответили, кто играет важную роль в предотвращении оскорблений учителей
Магнитные бури сегодня, 27 апреля: что завтра, слабость, головокружение
В Минобороны рассказали о сроках контракта в войсках беспилотных систем
В Совбезе предупредили об опасных последствиях неоколониализма Запада
В Совбезе раскрыли роль Прибалтики и Польши в атаках украинских дронов
В ЕС предупредили о риске наказания властей избирателями
В Москве состоится премьера спектакля «Дневник Писателя»
Африканский корпус и войска Мали покинули город Кидаль
Завершено расследование дела о громком убийстве экс-мэра российского города
Стало известно, как снижение ставки ЦБ отразится на банковских вкладах
Агроном дал советы, как вырастить подснежник в домашних условиях
Путин заявил об открытости России к диалогу с конструктивными силами
«Фактически демонтирована»: Совбез России о системе безопасности в мире
Жителям Иркутска рассказали, кто должен устанавливать пандусы в подъездах
Мешал шум стройки: мужчина зарезал художницу в офисе
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

