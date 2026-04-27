Бойцов войск беспилотных систем запретят переводить без их согласия

Министр обороны РФ Андрей Белоусов подготовил указания, которые повышают ответственность командиров за соблюдение контрактных обязательств с военнослужащими войск беспилотных систем, сообщили в ведомстве. Документ будет направлен в войска до конца апреля 2026 года.

В целях повышения ответственности командиров за соблюдение обязательств сторон заключенного контракта, установленного порядка прохождения службы в войсках БПС и увольнения военнослужащего по истечении контракта дополнительно подготовлены указания министра обороны России, которые до конца апреля 2026 года будут направлены в войска, — сказано в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщили, что граждане России, столкнувшиеся с принуждением к подписанию контракта на военную службу, могут сообщить об этом на горячую линию Минобороны России. Как отметили в пресс-службе МО, в основе контракта лежит принцип добровольности. Обычно его заключают на один, два или три года по выбору кандидатов.

