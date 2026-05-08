08 мая 2026 в 05:09

В Германии раскрыли планы по войне с Россией

JW: молодежь Германии отказывается идти на войну против России

Правительство Германии постепенно призывает молодежь на службу, однако столкнулось с их нежеланием участвовать в подготовке к войне с Россией, пишет немецкая газета Junge Welt. В материале подчеркивается, что в стране подпитывают антироссийские настроения украинскими националистами и неофашистами.

О возобновлении призыва на военную службу заговорили еще в 2025 году, но большинство молодых людей негативно к этому относятся, пишут журналисты. Одной из причин газета называет успех студенческих забастовок, направленных против военной службы, в которых отмечается, что этой войны хотят обеспеченные, тогда как молодежь выступает за будущее.

В публикации также говорится, что после подобных протестов в ряде учебных заведений возможны преследования, но даже этот вряд ли повысит их готовность служить. Правительство ФРГ уже принимает репрессивные меры к тем, кто не желает идти воевать с Россией, признает Junge Welt.

Правящая коалиция Германии доработала законопроект о модернизации военной службы, и с начала текущего года молодым гражданам начали рассылать анкеты о желании пройти службу в бундесвере. Для мужчин заполнение стало обязательным, для женщин на добровольной основе.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о тревожных изменениях в позиции Германии, связанных с оценкой исторических событий. По его словам, ФРГ превращается в нечто потенциально опасное для России.

