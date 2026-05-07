День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 22:25

Тысячи школьников в ФРГ планируют протесты против реформ военной службы

В ФРГ 8 мая более 50 тыс. школьников выйдут на протесты против военной реформы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Германии школьное объединение объявило о проведении общенациональных протестных акций против воинской службы, сообщили в пресс-службе организации. Мероприятия запланированы на 8 мая и приурочены ко Дню освобождения от диктатуры национал-социализма. К участию привлечены более 50 тыс. школьников, отметили в источнике.

В сообщении организации говорится, что ранее учащиеся школ уже дважды выходили на улицы вместе с десятками тысяч участников по всей стране и намерены повторить акцию 8 мая. Также подчеркивается, что организаторы призывают всех учащихся присоединиться к манифестации в этот день.

По словам представителей объединения, протесты направлены против милитаризации и реформ системы военной службы в Германии. Они также обращают внимание на усиление воинского учета и обсуждение возможного возвращения обязательного призыва.

Ранее в Берлине прошли массовые протесты, участники которых потребовали отставки канцлера Германии Фридриха Мерца. На улицы города вышли тысячи людей, выражая несогласие с политикой властей.

Европа
Германия
ФРГ
протесты
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Суд в США признал пошлину Трампа незаконной
В России заявили о тревожных изменениях в позиции Германии
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.