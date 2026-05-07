Тысячи школьников в ФРГ планируют протесты против реформ военной службы В ФРГ 8 мая более 50 тыс. школьников выйдут на протесты против военной реформы

В Германии школьное объединение объявило о проведении общенациональных протестных акций против воинской службы, сообщили в пресс-службе организации. Мероприятия запланированы на 8 мая и приурочены ко Дню освобождения от диктатуры национал-социализма. К участию привлечены более 50 тыс. школьников, отметили в источнике.

В сообщении организации говорится, что ранее учащиеся школ уже дважды выходили на улицы вместе с десятками тысяч участников по всей стране и намерены повторить акцию 8 мая. Также подчеркивается, что организаторы призывают всех учащихся присоединиться к манифестации в этот день.

По словам представителей объединения, протесты направлены против милитаризации и реформ системы военной службы в Германии. Они также обращают внимание на усиление воинского учета и обсуждение возможного возвращения обязательного призыва.

Ранее в Берлине прошли массовые протесты, участники которых потребовали отставки канцлера Германии Фридриха Мерца. На улицы города вышли тысячи людей, выражая несогласие с политикой властей.