Пятно исчезло на глазах — смешала соду с уксусом, и вещь снова как новая без химии

Дорогие пятновыводители часто обещают больше, чем делают. А вот старый домашний способ срабатывает быстро и без лишних трат. Все, что нужно, уже есть на кухне — и результат видно почти сразу.

Секрет в сочетании соды, уксуса и холодной воды. Сода вытягивает грязь из ткани, уксус разрушает пигменты, а вместе они дают реакцию, которая «выбивает» пятно. Главное — не использовать горячую воду, чтобы не закрепить загрязнение.

Сначала промокните пятно салфеткой, не растирая. Затем щедро посыпьте содой и полейте уксусом — появится пена, это нормально. Подождите 3–5 минут, аккуратно промокните ткань и промойте холодной водой.

Если след остался, повторите еще раз и после этого постирайте вещь как обычно.

Метод особенно хорошо работает со свежими пятнами: кофе, вино, трава и даже кровь отходят заметно легче. Быстро, просто и без лишней химии — именно так, как делали раньше.

Автор Марина Макарова уже последовала этим советам.

