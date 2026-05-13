13 мая 2026 в 17:17

Незаконная сауна чуть не спалила многоэтажку в Томске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В многоэтажном доме в Томске едва не произошел серьезный пожар из-за незаконной сауны, сообщает Telegram-канал SHOT. Жильцы утверждают, что причиной стал их сосед, который организовал в доме целый банный комплекс и сдает квартиры посуточно.

В одной из квартир произошло возгорание сауны, из-за чего повалил густой дым. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые эвакуировали 27 человек, в том числе 11 детей. Пожар удалось потушить на площади 25 кв. метров.

Ранее сообщалось, что поселок Бисерть в Свердловской области охватило масштабным пожаром. Пламя распространилось на площади 800 квадратных метров. В МЧС отметили, что к моменту прибытия пожарных расчетов пламя уже успело перекинуться на соседние строения. По предварительной оценке, огонь повредил семь частных домов.

До этого мощный пожар вспыхнул в историческом двухэтажном здании на Пятницкой улице в центре Москвы. По предварительным данным, возгорание произошло в помещении бара «Подозрительные лица», посетителей эвакуировали.

