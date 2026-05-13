Незаконная сауна чуть не спалила многоэтажку в Томске

В многоэтажном доме в Томске едва не произошел серьезный пожар из-за незаконной сауны, сообщает Telegram-канал SHOT. Жильцы утверждают, что причиной стал их сосед, который организовал в доме целый банный комплекс и сдает квартиры посуточно.

В одной из квартир произошло возгорание сауны, из-за чего повалил густой дым. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые эвакуировали 27 человек, в том числе 11 детей. Пожар удалось потушить на площади 25 кв. метров.

