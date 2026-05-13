Немецкий депутат захотел приехать в Россию Депутат бундестага от АдГ Котре заявил о планах участвовать в ПМЭФ

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), эксперт фракции по энергетической политике Штеффен Котре рассказал, что планирует отправиться в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Во фракции АдГ в немецком парламенте пояснили, что на данный момент к ним еще не поступало официальных заявок на поездки, передает ТАСС.

Да, я поеду, — сказал Котре.

Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин заявил, что Россия рассчитывает на присутствие представительных азербайджанских делегаций на двух крупных экономических форумах — KazanForum и ПМЭФ. График контактов между странами традиционно насыщен, отметил дипломат.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что президент России Владимир Путин по традиции примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня. Российский лидер выступит на мероприятии с содержательной речью.