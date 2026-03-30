Песков раскрыл подробности выступления Путина на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин традиционно примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, лидер РФ выступит на мероприятии с содержательной речью.

Разумеется. <...> Всегда президент принимает участие, всегда выступление. Все ждут выступления президента на Питерском форуме, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь Кремля сообщил, что Членов бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ждало интересное выступление Путина. Глава государства обратился к ним 26 марта.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим брунейским коллегой Эриваном Юсофом заявил, что Россия рассчитывает на участие Брунея в Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме.

Кроме того, режиссер Никита Михалков заявил, что президент России получил приглашение посетить спектакль с участием актера Михаила Ефремова «Без свидетелей». Он уточнил, что билеты на премьеру перекупщики продают по цене 200 тыс. рублей, но глава государства может попасть на представление бесплатно.