Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 03:50

Песков раскрыл подробности выступления Путина на ПМЭФ

Песков: Путин выступит с содержательной речью на ПМЭФ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин традиционно примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, лидер РФ выступит на мероприятии с содержательной речью.

Разумеется. <...> Всегда президент принимает участие, всегда выступление. Все ждут выступления президента на Питерском форуме, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь Кремля сообщил, что Членов бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ждало интересное выступление Путина. Глава государства обратился к ним 26 марта.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим брунейским коллегой Эриваном Юсофом заявил, что Россия рассчитывает на участие Брунея в Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме.

Кроме того, режиссер Никита Михалков заявил, что президент России получил приглашение посетить спектакль с участием актера Михаила Ефремова «Без свидетелей». Он уточнил, что билеты на премьеру перекупщики продают по цене 200 тыс. рублей, но глава государства может попасть на представление бесплатно.

Дмитрий Песков
ПМЭФ
Владимир Путин
выступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»
Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.