26 марта 2026 в 00:13

Что ответил Путин на приглашение посетить спектакль с Ефремовым

Путин оценил приглашение Михалкова бесплатно посетить премьеру с Ефремовым

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Режиссер Никита Михалков пригласил президента России Владимира Путина на спектакль с участием Михаила Ефремова «Без свидетелей» в ходе заседания Совета по культуре в режиме видеоконференции. Он уточнил, что билеты на премьеру перекупщики продают за 200 тыс. рублей, однако глава государства может «прийти бесплатно».

Михалков, который является председателем Союза кинематографистов России, рассказал главе государства о ситуации вокруг спектакля «Без свидетелей» в своей «Мастерской „12“». По его словам, спекулянты пытались скупить билеты заранее, чтобы заработать на высоком спросе.

Кстати говоря, спекулянты продают билеты по 200 тыс. Была идея скупить их раньше и заработать, но не вышло. Это сделали люди, которые в этом ушлые. Я приглашаю бесплатно, — сказал Михалков в ходе Совета.

Президент отреагировал на приглашение с ироничной позитивной ноткой. Он заметил, что столь высокий интерес к театральной постановке и активность перекупщиков свидетельствуют о благополучии в театральном и кинематографическом цехе.

Значит, не все так у нас плохо в театральном и кинематографическом цехе, все нормально, — сказал Путин, отвечая Михалкову.

Ранее сообщалось, что спектакль, поставленный по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетелей», рассказывает о случайной встрече бывших супругов спустя годы после расставания. Герои на протяжении всего действия раскрывают старые обиды и внутренние раны. Это стало первым публичным выходом Ефремова на сцену после освобождения из тюрьмы.

Что ответил Путин на приглашение посетить спектакль с Ефремовым
