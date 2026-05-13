13 мая 2026 в 14:32

Министр обороны Германии внезапно прибыл в зону СВО

Борис Писториус Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press
Министр обороны Германии Борис Писториус побывал в зоне проведения специальной военной операции, сообщил глава Минобороны Украины Михаил Федоров в соцсетях. Он добавил, что Писториус лично посетил несколько украинских командных пунктов, а также провел заседание глав оборонных ведомств стран Евросоюза в онлайн-формате.

Ранее информацию о визите Писториуса распространили только СМИ. По их данным, чиновник также посетил Киев. При этом немецкий министр не анонсировал свой визит заранее из соображений безопасности. Вместе с тем Писториус сообщил о планах создания совместных украинско-немецких предприятий.

До этого западные СМИ писали, что Германия возобновляет усилия по закупке американских крылатых ракет Tomahawk и пусковых установок Typhon. По информации источников, знакомых со стратегией правительства ФРГ, немецкое руководство рассчитывает убедить администрацию президента США Дональда Трампа одобрить эту сделку.

