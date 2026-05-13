13 мая 2026 в 16:58

Мужчина умер от страха на Останкинской телебашне

Мужчина умер на смотровой площадке Останкинской телебашни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время экскурсии на Останкинской телебашне в Москве скончался мужчина, сообщает Telegram-канал Mash. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная приступом страха высоты.

Как сказано в публикации, 43-летнему посетителю стало плохо на смотровой площадке, расположенной на отметке 340 метров. Очевидцы рассказали, что мужчина внезапно посинел, упал и потерял сознание. Прибывшие на место врачи не смогли его спасти.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге органы выясняют обстоятельства смерти четырех человек — их трупы обнаружили в хостеле на Загородном проспекте. На телах не оказалось признаков насильственной смерти. При этом во время осмотра хостела сотрудники нашли неизвестное вещество порошкообразной консистенции, а также несколько использованных шприцев. Также на телах умерших обнаружили следы от уколов.

До этого во Всеволожском районе Ленинградской области очевидцы обнаружили расчлененные человеческие останки. Труп был найден в лесу недалеко от поселка имени Свердлова. Останки лежали в пяти пакетах, которые были дополнительно завернуты в пять слоев полиэтилена.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

