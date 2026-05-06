06 мая 2026 в 14:01

В петербургском хостеле обнаружили гору трупов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге органы выясняют обстоятельства смерти четырех человек — их тела обнаружили в хостеле на Загородном проспекте, сообщил Telegram-канал ГСУ СК РФ по городу. Отмечается, что на телах нет признаков насильственной смерти.

Предварительная причина смерти — передозировка запрещенными веществами, — отметили в органах.

При осмотре хостела органы нашли неизвестное вещество порошкообразной консистенции и использованные шприцы. Также на телах умерших обнаружили следы от уколов. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области очевидцы обнаружили расчлененные человеческие останки. Труп был найден в лесу недалеко от поселка имени Свердлова. Останки лежали в пяти пакетах, которые были дополнительно завернуты в пять слоев полиэтилена. Сотрудники полиции и Следственного комитета провели работу на месте происшествия.

До этого Кумертауский межрайонный суд Башкирии заключил под стражу 25-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве матери. По версии следствия, он зарубил женщину топором, расчленил тело и разложил части по мусорным пакетам, банкам и тазам.

