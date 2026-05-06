В петербургском хостеле обнаружили гору трупов Четыре трупа обнаружили в петербургском хостеле

В Санкт-Петербурге органы выясняют обстоятельства смерти четырех человек — их тела обнаружили в хостеле на Загородном проспекте, сообщил Telegram-канал ГСУ СК РФ по городу. Отмечается, что на телах нет признаков насильственной смерти.

Предварительная причина смерти — передозировка запрещенными веществами, — отметили в органах.

При осмотре хостела органы нашли неизвестное вещество порошкообразной консистенции и использованные шприцы. Также на телах умерших обнаружили следы от уколов. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.

