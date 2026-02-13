Сын зарубил мать топором, расчленил тело и разложил части по пакетам

Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 17:50

В Башкирии суд арестовал мужчину за убийство и расчленение своей матери

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Кумертауский межрайонный суд Башкирии заключил под стражу 25-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве матери, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. По версии следствия, он зарубил женщину топором, расчленил тело и разложил части по мусорным пакетам, банкам и тазам.

Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина решил расправиться с матерью во время ссоры на кухне. Он нашел в ванной топор, подошел к женщине сзади, схватил ее за одежду, повалил на пол, после чего отрубил ей голову. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил тело женщины и разложил останки в пакеты, банки и тазы.

Ранее в Дагестане задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве и расчленении сожительницы, а также в сжигании ее останков. Жертвой оказалась 36-летняя Мальвина Н. По версии следствия, женщина вышла из дома 23 января, но домой так и не вернулась. Родные видели ее в последний раз в полночь.

